Este es el alimento básico que más se ha encarecido en el último año: un 31,3% más que en 2024

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en diciembre, hasta al 2,9% interanual, por el abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, mientras que la inflación de los alimentos aumentó dos décimas, hasta el 3%, por el encarecimiento de legumbres y aceites.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,6%, la misma que el mes anterior.

Entre los grupos con influencia positiva destaca el de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido principalmente al encarecimiento de las legumbres, hortalizas, aceites y grasas, frente a la bajada en diciembre de 2024.

Los dos alimentos que más se han encarecido

Los huevos y la carne de vacuno son los alimentos que más se han encarecido en 2025 al cerrar diciembre con subidas anuales del 31,3% y un 17,2%, respectivamente. Por el contrario, el aceite de oliva fue el alimento que más se abarató en 2025, con una bajada del 31,6% anual, según los datos del INE.

Los productos que más han subido son:

Huevos : 31,3% más.

: 31,3% más. Carne de vacuno : 17,2%.

: 17,2%. Café : 16,3% más.

: 16,3% más. Chocolate : 12,7%.

: 12,7%. Cacao y chocolate en polvo: 12%.

El grupo del café, del cacao y de las infusiones experimentó una subida del 13,9%. Otros repuntes son:

Despojos comestibles o casquería: 7,8%.

Carne de ovino y caprino: 7,4%.

Legumbres y hortalizas frescas: 7,3%.

Frutos secos: 7%.

Qué es lo que más ha bajado de precio

Aunque el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 31,6% en el último año, desde enero de 2021 acumula un aumento del 59,2%, según detalla el INE.

Pero en los últimos 12 meses solamente se han abaratado el grupo general de aceites y de grasas (-25,5%), el azúcar (-5,5%) y las patatas y sus preparados (-0,9%).