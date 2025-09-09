Esta es la razón por la que Hacienda no te ha devuelto la declaración de la renta todavía

Lo habitual es que Hacienda emita la devolución del dinero de la declaración de la renta del año anterior entre cuatro y ocho semanas después de presentar la declaración. Sin embargo, algunas personas tardan más tiempo en recibir el dinero en su cuenta bancaria.

Por norma general, la Agencia Tributaria cuenta con un plazo legal de hasta seis meses, a contar desde el fin del periodo oficial de la declaración, para realizar la devolución del IRPF. Si el organismo incumple el plazo previsto, el importe pendiente genera intereses de demora que se aplican automáticamente.

Motivos comunes de retraso

Entre las razones más frecuentes por las que la Agencia Tributaria se retrasa para devolver el dinero se encuentran:

Errores o inconsistencias que han sido detectados en la declaración, lo que obliga a realizar revisiones manuales.

Cambios o falta de actualización en datos bancarios o fiscales.

en datos bancarios o fiscales. Criptomonedas . Cada vez es más frecuente que la Agencia Tributaria compruebe los movimientos que se hayan podido hacer con criptomonedas, por lo que es importante que aparezcan correctamente declaradas en la renta.

Deudas. Es posible que si la persona tiene alguna deuda con Hacienda, la Seguridad Social o cualquier otro organismo se retrase la devolución.

En cualquier caso, si aún no se dispone del dinero, lo recomendable es acudir directamente a la página oficial de la Agencia Tributaria para comprobar el estado de la devolución.