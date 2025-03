Los españoles perdemos 9.000 millones de euros al año por no hacer bien la declaración de la renta

Es el resultado del informe que ha presentado hoy la ‘star up’ Tax Down que calcula que cada persona podría deducirse hasta 400 euros cuando en realidad, y según los datos de la Agencia Tributaria, no llegan ni a 270 euros. Aitor Fernández, asesor fiscal de Tax Down, nos recuerda que hay deducciones como, por ejemplo, por maternidad que sí que se incluyen en los datos que aporta Hacienda, pero hay muchos otros como lo que nos gastamos en el uniforme escolar de nuestros hijos que no tenemos en cuenta.

Cuidado con lo que ingresamos por Wallapop

Desde Tax Down recuerdan, también, que a partir de este año Hacienda ya tiene toda la información sobre lo que ingresa cada contribuyente a través de plataformas digitales (como Wallapop o Vinted) y que hay que tributar por ellos siempre que superen los 2.000 euros al año, o haya más de 30 operaciones en cada una de estas plataformas. La Agencia Tributaria se reserva el derecho a avisar antes de hacer la declaración de la renta o con posterioridad, si no se han presentado los datos correctos.

[[H3:Ojo con las donaciones a través de ‘influencers’]]

A raíz de la Dana que sufrió la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024, hubo algunas personas que se ofrecieron a recoger donaciones para los afectados. Desde Tax Down advierten que esas donaciones que se hacen a través de terceros, tipo ‘influencers’ no se pueden deducir a la hora de la declaración de la renta, a diferencia de las donaciones que se hacen a través de Ong´s tipo Cruz Roja o Unicef. Esas donaciones sólo se las podrían deducir los propios ‘influencers’.