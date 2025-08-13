Los españoles cada año viajan menos: el gasto vacacional sube un 17%, pero los salarios solo un 5%

Un análisis publicado por Infojobs junto con las estimaciones de gasto recogidas por parte del Observatorio Nacional del Turismo (ObservaTur) ha demostrado que el gasto de cada español durante las vacaciones ha crecido en los dos últimos años un 17%. Sin embargo, los salarios solo crecieron un 5% en ese mismo período de tiempo, según los salarios publicados en las ofertas de empleo publicadas en la plataforma.

Según los datos facilitados por ObservaTur, cada persona va a gastar 739 euros en sus vacaciones este año -62 euros más que el pasado-. Es decir, que las vacaciones son un 9% más caras. Si bien, los salarios de las ofertas publicadas en Infojobs solo se revalorizaron un 2%, una diferencia de siete puntos.

Según datos de Infojobs, el salario promedio ofertado en la primera mitad de año ha sido de 27.552 euros, un crecimiento de 500 euros con respecto al año pasado. Si bien, con los datos en la mano se concluye que mientras que el gasto en vacaciones ha crecido un 8% y 9% en 2023 y 2024, los salarios solo lo han hecho en un 3% y 2%, respectivamente.

La consecuencia de esto es que el peso que representa el gasto vacacional en el salario es ya del 2,7%, dos décimas superior al mismo período del año pasado y cuatro más que hace cinco años. Y según estimaciones, se espera que en los próximos años se siga una tendencia al alza.

Un 14,3% menos viajes que en el primer trimestre de 2024

El hecho de que los españoles viajaran en 2024 un 0,8% menos que en 2023 puede deberse a esto, tal y como muestra la Encuesta de Turismo de Residentes publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2024, los españoles hicieron 184,4 millones de viajes, mientras que en 2023 hicieron 185,9. Aunque ambas cifras quedan muy lejos de las de 2018, cuando se llegó a 196 millones.

Esta tendencia a la baja se ha podido observar también al comparar los datos del primer trimestre de 2025 con el de 2024. Los viajes descendido un 14,3%, ya que el este año se han realizado 34,7 millones frente a los 40,6% de 2024.

Tal y como ha explicado la directora de Comunicación, Estudios y Relaciones de Infojobs, Mónica Pérez, las vacaciones son "fundamentales" para los empleados. "En los últimos años estamos viendo cómo han aumentado los gastos asociados a este periodo de descanso" ha señalado.