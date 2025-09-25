España es el único país de la UE que no ha enviado el plan de presupuestos a Bruselas, denuncia la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lamentado que España es el único país de la Unión Europea que no ha remitido a Bruselas su plan presupuestario para 2025. Así lo ha denunciado su presidenta, Cristina Herrero, durante un acto organizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Herrero ha subrayado que la ausencia de unas cuentas públicas actualizadas no solo frena inversiones, sino que además impide realizar los ajustes fiscales necesarios para encauzar la economía. “Vivimos no ya sin presupuesto, sino sin proyecto de presupuestos. Si al menos existiera un proyecto, podríamos conocer las intenciones del Gobierno. De esta forma, los analistas trabajamos completamente a ciegas”.

Falta de objetivos fiscales

La presidenta de la AIReF ha recalcado que los presupuestos fijan unos objetivos fiscales concretos a los que deben ajustarse las administraciones públicas. La inexistencia de estas metas genera incertidumbre y dificulta la labor de supervisión de la institución.

“Es casi más grave no tener proyecto de presupuestos que no tener presupuestos aprobados”, ha insistido Herrero, alertando de las consecuencias que esta situación puede tener en la credibilidad fiscal del país.

Aunque España no estaba formalmente obligada a remitir su plan presupuestario a Bruselas, Herrero ha recalcado que todos los demás Estados miembros de la UE tampoco tenían esa exigencia y, sin embargo, sí lo han hecho.