España suma 118.400 ocupados en verano hasta marcar nuevo récord, aunque el paro repunta hasta el 10,45%

El número de ocupados aumentó en España en 118.400 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.387.100, un nuevo récord de toda la serie histórica. Esta creación de empleo en la época estival se produjo pese a que el paro subió en 60.100 personas, hasta 2.613.200, por lo que la tasa de desempleo escaló hasta el 10,45%, 0,17 puntos más que en el segundo trimestre.

Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Población activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de este año.

Datos que corroboran el "dinamismo" del mercado de trabajo

Las cifras reflejan que la ocupación creció en España en 564.100 personas en los 12 últimos meses y que, pese al aumento del tercer trimestre de este año, hay 140.900 parados menos que en el verano de 2024. El número de activos creció en 178.500, hasta 25.000.300, y en el último año aumentó en 423.100 personas.

Ante estas cifras, fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señalaron que estos datos corroboran el "dinamismo" del mercado de trabajo, en el que la población activa aumentó hasta superar los 25 millones de personas por primera vez, con un incremento de 178.500 personas en el tercer trimestre, respecto al anterior. Además, el departamento dirigido por Carlos Cuerpo resaltó que se vuelva a alcanzar un nuevo récord de ocupación.

La estabilidad en el empleo sigue aumentando con un crecimiento de los contratos indefinidos en el tercer trimestre de casi 75.000, hasta las 16.132.100 personas. Son 530.000 indefinidos más que hace un año. La tasa de temporalidad es de algo menos del 13% en el sector privado.