Jacobo de Regoyos: "España recibirá 72.000 millones de euros en ayudas directas; es un buen acuerdo"

Jacobo explica que al final sí habrá ayudas directas -algo que no querían los países frugales-, pero serán menos y más condicionadas. El plan de recuperación se ha cerrado en 750.000 millones de euros, de los que 390.000 serán ayudas directas y 360.000 millones serán en préstamos.

"Los 390.000 millones de euros en transferencias directas en realidad es un 20% menos que los 500.000 millones de euros iniciales que se habían propuesto, pero hay más transferencias que créditos", dice Jacobo.

Los 140.000 millones de euros en transferencias que le corresponden a España son las que más directamente van a reactivar la economía, porque no hay que devolver ese dinero. 72.000 millones de euros serán en ayudas y el resto en préstamos.

En cuanto al control de esas ayudas, Jacobo explica que no habrá derecho de veto que quería Holanda si veían que un país no cumplía con las reformas que se había comprometido a hacer. "Lo que va a haber es un freno de emergencia que permite elevar el caso a un nivel de Jefes de Estado y de Gobierno y paralizar mientras tanto los fondos, pero es un máximo de tres meses. La decisión le corresponde a la Comisión Europea". "No hay una troika, será diferente".

Sobre cómo ha sido la negociación, Jacobo de Regoyos asegura que hay unos países que representan a un porcentaje muy bajo de población pero lo paralizan todo: "Es una negociación muy descompensada porque los países frugales se aprovechan del Mercado Único, solo hablan de lo que aportan, pero nunca de lo que reciben".

Asegura que ha habido un momento tenso en estas negociaciones entre el primer ministro italiano y el primer ministro de los Países Bajos.

Seguro que te interesa...

Los líderes europeos logran un acuerdo sobre el fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros