España y la presidencia del Eurogrupo… ¿A la cuarta va la vencida?

España lo ha intentado todo para hacerse con este puesto desde el 2015. Todos nuestros ministros de Economía lo han intentado y ninguno lo ha conseguido. Y ahora que el irlandés Pascal Donohe se va de Director Gerente y Director de conocimiento al Banco Mundial hay otra oportunidad. Preguntado por la posibilidad Carlos Cuerpo no ha descartado un nuevo intento. El puesto debe cubrirse cuanto antes, así que no tardaremos mucho en saberlo.

Cuerpo tiene que contar votos, y antes, tiene que saber a que candidatos se enfrentará. Aquí tradicionalmente todos son extremadamente prudentes. Dejan primero que la prensa hable de sus candidaturas sin que ellos mismos las hayan confirmado para ir observando las reacciones y contando eventuales apoyos. Presentarse demasiado pronto como candidato puede quemarte y hacerlo demasiado tarde puede dejarte fuera al haberse comprometido los votos por otro lado.

Es mejor que Cuerpo se lo piense bien. España tiene un historial de fracasos tal, que una cuarta decepción podría ser una humillación.

El primero en intentarlo fue Luis de Guindos en 2015. Siempre le ganó por la mano el holandés Jeroen Dijsselbloem, un personaje prepotente y poco simpático que hablaba de los países del sur como aprovechados. Pero España estaba al borde del rescate y eso era mucho lastre.

Luego fue Nadia Calviño, que fue la que más cerca estuvo de ocupar el puesto. Pero perdió en segunda ronda frente al Irlandés Pascal Donohoe, el mismo que ahora se marcha.

Tanto de Guindos como Calviño no salieron mal parados, en cualquier caso. El primero tiene un buen sueldo como subdirector del Banco Central Europeo (BCE). La segunda es la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). EL sueldo tampoco está mal.

Como no va estar tampoco mal el sueldo de Donohoe en el Banco Mundial. Es como si los ministros de Economía no perdieran el tiempo en buscar su próxima ocupación. Que en el caso de presidente del Eurogrupo no está pagada, literalmente. El Eurogrupo es un órgano informal y su presidente es un poco un “primus inter pares”, pero no es oficial.

Sin embargo, a las pruebas nos remitimos, tanto haber sido candidato “fracasado” al puesto como haber tenido éxito y haberlo ocupado se ha demostrado como un trampolín eficaz para acabar luego en buenos puestos en organismos internacionales.

Carlos Cuerpo fue el tercero en intentarlo este mismo año, en 2025. Aunque como se retiró el miso día antes de la votación -consciente de que no le salían los votos- en los registros históricos no aparece como perdedor. Pero lo fue aunque optara elegantemente por la retirada.

Ahora tiene la revancha al alcance de la mano. Carlos Cuerpo tiene muchas cosas que considerar antes de decidir si es candidato de nuevo. De momento está deshojando la margarita.