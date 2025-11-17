ERE de Telefónica: a qué empresas y trabajadores afectará y fechas clave

Telefónica ha anunciado a los sindicatos su intención de iniciar siete procedimientos de despido colectivo en otras tantas empresas del grupo debido a la concurrencia de "causas objetivas", según ha informado UGT en un comunicado.

A qué empresas afectará

Los expediente de regulación de empleo (ERE) afectarán a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

Cuántos trabajadores se verán afectados

De momento, Telefónica no ha especificado a los sindicatos datos sobre los trabajadores que se verán afectados, pero las cifras con las que se especula apuntan a que la propuesta inicial de la empresa, la cual suele ir reduciéndose a medida que avanzan las negociaciones, se sitúa entre 6.000 y 7.000 trabajadores.

UGT ha subrayado que "tras recibir la comunicación formal que activa el plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras, cumpliremos con el mandato legal del Estatuto de los Trabajadores y negociaremos de buena fe, desde el diálogo y el consenso, pero con la firmeza que otorga su posición mayoritaria en el grupo".

Cuándo se concretarán más detalles del ERE

De momento no se han adelantado cifras y los datos se concretarán en las reuniones que mantendrán el día 24 de noviembre para el caso de las tres empresas que conforman la operadora en España y el 25 para el resto de unidades.

Qué dicen los sindicatos

UGT ha trasladado a las distintas direcciones su rechazo a estos nuevos planes, "que una vez más recurren a la reducción de plantilla como vía de ajuste organizativo".

El sindicato ha "exigido la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, reclamando una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales".

Descarta además acuerdos parciales por empresa y ha remarcado que no respaldará ningún ERE en el grupo Telefónica sin asegurar el futuro de todas las personas trabajadoras que permanezcan en la compañía, lo que incluye la extensión de los diferentes convenios hasta 2030 y condiciones dignas y homogéneas para todo el personal afectado.

"El sindicato insiste en que la voluntariedad debe ser el eje central de cualquier proceso de salidas y señala como referencia el modelo acordado en 2024 para Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones", han agregado desde el sindicato.