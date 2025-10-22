FOSSA SYSTEMS

Una empresa española llevará internet por satélite a zonas remotas desde el espacio

FOSSA Systems se encargará de la conectividad de la futura Constelación Atlántica, impulsada por la Agencia Espacial Española.

ondacero.es

Madrid |

Una empresa española llevará internet por satélite a zonas remotas desde el espacio
Una empresa española llevará internet por satélite a zonas remotas desde el espacio | FOSSA SYSTEMS

La empresa española FOSSA Systems ha sido seleccionada para suministrar la tecnología de conectividad por satélite del programa espacial español conocido como Constelación Atlántica, una red de satélites en órbita baja que estará operativa en 2027. Este sistema permitirá llevar conexión a zonas remotas y reforzar las comunicaciones de servicios clave como la protección ambiental o las emergencias.

La iniciativa está liderada por la Agencia Espacial Española y el contratista principal es Open Cosmos. FOSSA Systems proporcionará el sistema de comunicaciones IoT satelital, incluyendo cargas útiles, antenas, software y soporte técnico.

“Este contrato refuerza la necesidad global de sistemas de comunicación soberanos y seguros”, ha señalado Julián Fernández, CEO de FOSSA Systems.

Cada satélite integrará múltiples herramientas tecnológicas, entre ellas la carga útil de FOSSA, que permitirá recoger y transmitir datos desde cualquier lugar del planeta. Este tipo de conectividad resulta esencial para sectores como la agricultura, la logística, la seguridad nacional o la lucha contra incendios.

Con este contrato, FOSSA consolida su papel como uno de los líderes europeos en comunicaciones satelitales independientes y seguras. Desde 2022, la compañía ha lanzado al espacio 21 satélites y tiene previsto desplegar una red de 80 para dar cobertura global.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer