Una empresa española llevará internet por satélite a zonas remotas desde el espacio

La empresa española FOSSA Systems ha sido seleccionada para suministrar la tecnología de conectividad por satélite del programa espacial español conocido como Constelación Atlántica, una red de satélites en órbita baja que estará operativa en 2027. Este sistema permitirá llevar conexión a zonas remotas y reforzar las comunicaciones de servicios clave como la protección ambiental o las emergencias.

La iniciativa está liderada por la Agencia Espacial Española y el contratista principal es Open Cosmos. FOSSA Systems proporcionará el sistema de comunicaciones IoT satelital, incluyendo cargas útiles, antenas, software y soporte técnico.

“Este contrato refuerza la necesidad global de sistemas de comunicación soberanos y seguros”, ha señalado Julián Fernández, CEO de FOSSA Systems.

Cada satélite integrará múltiples herramientas tecnológicas, entre ellas la carga útil de FOSSA, que permitirá recoger y transmitir datos desde cualquier lugar del planeta. Este tipo de conectividad resulta esencial para sectores como la agricultura, la logística, la seguridad nacional o la lucha contra incendios.

Con este contrato, FOSSA consolida su papel como uno de los líderes europeos en comunicaciones satelitales independientes y seguras. Desde 2022, la compañía ha lanzado al espacio 21 satélites y tiene previsto desplegar una red de 80 para dar cobertura global.