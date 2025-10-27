Empleadas de hogar: la obligación que los empleadores han de cumplir a partir de noviembre

El pasado mes de mayo el ministerio de Trabajo presentó la nueva herramienta que permitirá a los empleadores evaluar los riesgos laborales de las personas trabajadoras en el ámbito doméstico. Las familias que tienen de alta en la Seguridad Social a empleadas del hogar deberán tener lista la evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo este próximo mes de noviembre para dar cumplimiento a las obligaciones aprobadas el año pasado.

En España hay más de 348.000 empleadas del hogar que a partir de ahora deberán ser objeto de una evaluación de riesgos. El 80% de las trabajadoras del hogar tiene más de 40 años y cerca del 70% son de origen extranjero, mientras que el salario medio que perciben es de 1.010 euros al mes.

Una App gratuita

La evaluación se hará a través de una aplicación gratuita y que ha sido desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, a través de la cual y respondiendo a un conjunto de preguntas sobre las prácticas, contextos y situaciones de las empleadas del hogar, se persigue identificar situaciones de riesgo y responder con recomendaciones para prevenirlos.

Hasta el 14 de noviembre

La plataforma (www.prevencion10.es) se habilitó el pasado mes de mayo, por lo que este noviembre los empleadores deben tener realizada la evaluación y hasta el próximo 14 de noviembre, haber implementado las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos detectados.

Los empleadores pueden ser sancionados

Los empleadores podrán ser sancionados si no cumplen con esta obligación y las empleadas tendrán que recibir una copia tanto de la evaluación como del plan de medidas.

Junto a esta evaluación, la ley contempló formación en prevención y reconocimientos médicos voluntarios, pero supeditó estas medidas a que el servicio público de empleo estatal (SEPE) desarrollara estos cursos y a que esos reconocimientos se incluyeran en la cartera de servicios básicos sanitarios.

En todo caso, recuerdan desde Trabajo, estas medidas "no generan cargas económicas" a las personas empleadoras.

En los últimos años se han aprobado avances en los derechos de estas trabajadoras como el acceso al paro, aunque aún siguen sin estar completamente equiparadas al régimen general.

No obstante, una cuarta parte del colectivo (unas 115.600 personas) ni siquiera está dada de alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, no se benefician de ninguno de los avances.