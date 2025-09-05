Empieza el año judicial: este es el sueldo de los jueces y magistrados en España en 2025

Con la apertura del año judicial, muchos se hacen la siguiente pregunta: ¿cuánto ganan los jueces y magistrados en España en 2025? Es imposible conocer la cifra exacta, porque además de ser privada depende de muchos factores. Pero para hacer una estimación, se puede echar un vistazo al sistema retributivo, que revela que existe una tradición normativa, y que también se pueden dar disparidades según categoría y antigüedad. Además, pueden optar a complementos territoriales.

Retribuciones según categoría y antigüedad

El sueldo base de un juez al inicio de su carrera se sitúa en torno a los 46 412 € brutos anuales, casi el doble del promedio nacional, situado en 25 060 €. Al final de su trayectoria, un juez puede alcanzar hasta 108 549 € brutos anuales.

Para los magistrados del Tribunal Supremo, las cifras alcanzan niveles superiores. Según fuentes especializadas, estos cargos pueden percibir más de 120 000 € brutos anuales. Es decir. se podría estimar que el sueldo medio de un magistrado ronda los 70 065 € anuales, con un rango típico entre 67 128 € y 73 002 €. Aunque son cifras aproximadas.

Complementos

Aparte del sueldo base, jueces y magistrados reciben complementos que varían según destino, responsabilidad y antigüedad. En el Real Decreto 85/2025 se detalla, por grupos de población y representación, los cuantiosos complementos mensuales a los que pueden acceder: por ejemplo, un magistrado de la Audiencia Provincial puede recibir entre 2 256 € y 3 178 € de complemento de destino, más otro por representación.

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció en varias sentencias que los jueces que ocupan temporalmente plazas de magistrados, sin haber obtenido esa categoría, deben recibir el sueldo correspondiente a su categoría de juez, no al destino. Esto corrige interpretaciones que, anteriormente, podían generar salarios mayores por ocupar plazas superiores de forma accidental.