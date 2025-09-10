Un economista 'desvela' cómo ahorrar hasta 10.000 euros: deja de hacer la pausa para el café

Ahorrar se ha convertido casi en misión imposible para los hogares españoles, dada la inflación que ha encarecido los precios; la cuantía de los alquileres, que en caso de ser el de un piso no baja de los 1.500 euros; los salarios que no se actualizan al mismo ritmo que el IPC e incluso para algunos la presión fiscal.

No obstante, el economista Iñaki Arcocha, quien ha participado en Roca Podcast ha ofrecido una serie de consejos con los que podemos llegar a acumular una fortuna. La clave se encuentra en los pequeños gastos diarios, que si bien a corto plazo pueden parecer bajos, a la larga ascienden a grandes cuantías. "Un café diario. Dos euros. Todos los días. Son 700 euros al año. Eso si lo inviertes al 5% durante 10 años son 10.000 euros", ha apuntado.

El economista no critica estos desembolsos reducidos si son de manera puntual, donde se centra su deserción es en la acumulación de los mismos y pone el objetivo sobre las plataformas de streaming, la comida a domicilio o los aperitivos improvisados. "Piensa en todos los pequeños dos euros que puedes eliminar para tener un mejor futuro", ha subrayado.

Posteriormente, ha incidido en que no se trata de obtener este dinero y dejarlo inmóvil, sino que se trata de reinvertirlo en algo que nos ofrezca rentabilidad. "Ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir", ha remarcado. Arcocha se ha detenido en este punto para destacar la importancia de la educación financiera, algo que en España todavía es una asignatura pendiente. A propósito, ha manifestado la importancia de conocer el funcionamiento de los intereses, las inversiones seguras o la planificación.

Con todo, el economista apuesta por la necesidad de resetear nuestras mentes y generar un cambio cultural que permita restablecer nuestra relación con el mundo financiero. "Si eres lo suficientemente constante durante el tipo suficiente, te va a ir bien", ha concluido.