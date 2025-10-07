No eches gasolina este día de la semana: la OCU revela la gran diferencia

La diferencia de precio de combustible entre un día y otro en España puede equivaler a varios céntimos por litro. Esto se traduce en un ahorro que, a lo largo del año, puede ser considerable para los conductores habituales. Por ello, la OCU ha analizado los patrones de precios y desvela cuándo resulta menos conveniente acudir a la gasolinera.

Por qué el lunes, y no el fin de semana

La OCU detalla que el lunes suele ser el día más favorable para repostar, ya que muchas estaciones de servicio ajustan sus tarifas al inicio de la semana para atraer clientes tras el descenso de ventas del fin de semana. En cambio, los precios suben los sábados, domingos y vísperas de días festivos, cuando la demanda aumenta por los desplazamientos de ocio.

El ahorro puede suponer hasta un 1% por depósito al repostar el lunes en lugar de en fin de semana.

Es preferible acudir a primera hora de la mañana, pues las estaciones de servicio suelen actualizar los precios de madrugada y a primera hora.

Consejos para ahorrar

Además del día de la semana, los especialistas de la OCU recomiendan poner atención en la hora del repostaje y en el principio o final de mes, cuando suelen registrarse más rebajas. A esto se suman factores como comparar precios entre cadenas, la ubicación de la gasolinera y el seguimiento de promociones o tarjetas de descuento.

- Los impuestos representan alrededor del 40% del precio final.

- El precio base depende del barril Brent y de la logística de distribución en cada zona.

En conclusión, repostar el lunes y evitar los fines de semana es la mejor estrategia para ahorrar según la OCU, aunque conviene tener presentes otros factores ligados al mercado y la competencia local.