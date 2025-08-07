El día A: los aranceles de Donald Trump entran en vigor y dibujan un nuevo mapa comercial internacional

Llegó el día, en la medianoche de este jueves, se ha hecho efectiva la entrada en vigor de los aranceles por los que el presidente de los Estados Unidos, pretende nivelar la supuesta y deficitaria balanza comercial que tiene el gigante norteamericano. Y entran en vigor para todos por igual; para todos aquellos países que lograron un acuerdo como Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán y para aquellos con los que no se pactó nada como India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Este nuevo mapa del comercio internacional terminó de escudriñarse el pasado 31 de julio,un día antes del final de la prórroga para las negociaciones que había dado el líder republicano, ya que originalmente se esperaba que todos estos gravámenes entrasen en vigor el 9 de julio. De hecho, en la orden ejecutiva en la que anunciaba el aplazamiento, también publicó la mayoría de tasas que le cobraría a los países con los que no habían logrado llegar a un pacto.

Penalizados y beneficiados por Trump

No obstante, hay países que aún hoy no verán incrementadas sus barreras comerciales con Estados Unidos. Este es el caso de México, a quien Trump ha concedido 90 días más de gracia para intentar llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. En la cruz de la moneda se encuentra Canadá, cuya subida del 25% al 35% entró en vigor el pasado 1 de agosto.

Concretamente, estos dos países viven situaciones parecidas pero con resultados dispares. Por un lado, Trump mantiene una dura disputa con Canadá, a quienes acusa de no hacer lo suficiente para frenar la entrada de fentanilo en el país de las barras y estrellas; cuando la realidad es que tan solo un 1% del mismo proviene del país canadiense. Además, el vecino norte de EEUU ha amenazado con reconocer a Palestina ante la ONU. Sin embargo, la situación no es sencilla para el país canadiense, ya que un 76% de sus exportaciones va a Estados Unidos.

Por otra parte, México, con quienes el líder republicano ha mantenido todo tipo de disputas, ya sean migratorias, comerciales y legales, dispondrá de este tiempo extra adicional.

Además de Canadá, hay dos países que han sido 'castigados' por Trump: India y Brasil. En el caso de los asiáticos, Estados Unidos ha podido confirmar que le compraron petróleo a Rusia, una de las líneas rojas de Trump, por eso mismo, la cuantía del arancel escala hasta el 50%, sin embargo, este jueves solo se le aplicará el 25% previsto, el incremento se aplicará en 21 días. La misma cuantía tendrá que pagar Brasil. Trump acusa al Gobierno de Lula Da Silva de haber hecho una "caza de brujas" contra su antiguo aliado Jair Bolsonaro, quien a su vez está acusado de intentar dar un golpe de Estado contra el Ejecutivo de Lula.

Las cuantías de los aranceles

Lo cierto es que, pese al ruido, la mayoría de países del mundo han logrado condiciones comerciales mejores de las que tenían y, sobre todo, de las que preveía Trump en el 'Día de la Liberación'. Tanto es así que casi 40 países con los que Estados Unidos mantenía una balanza comercial negativa tendrán una tasa mínima de aranceles del 15%. Algunas de las naciones 'beneficiadas' son Costa Rica, Ecuador, Venezuela o Bolivia. Igualmente, países como Chile, Colombia o Argentina tendrán una tarifa del 10% debido al saldo positivo que tienen con EEUU.

También verá rebajada su cuantía arancelaria la Unión Europea, que después de muchos tiras y aflojas culminó el acuerdo por medio de Ursula von der Leyen en Escocia hace apenas unas semanas. Así pues, las transacciones con Europa estarán grabadas por un 15%, del 30% original. Otros países que han logrado importantes rebajas son Camboya (del 49 al 19 %), Lesoto (del 50 al 15 %) o Vietnam (del 46 al 20 %).

No obstante, no todos los Estados tendrán un 'jardín de rosas'. Junto con la India y Brasil, los países más castigados en el nuevo mapa comercial son Siria (41 %), Laos (40 %), Birmania (Myanmar) (40 %) y Suiza (39 %).

Por último, el gran rival de Washington, China, ha alcanzado un acuerdo temporal por el que EEUU rebajó el porcentaje del 145% al 30%y a su vez ellos mismos pasaron del 125% al 10% para los productos norteamericanos. Igualmente, han suprimido las restricciones al intercambio comercial de bienes clave como las tierras raras y los semiconductores. La pausa expira el próximo día 12 y es por ello que ambos países están en negociaciones para lograr un acuerdo definitivo.