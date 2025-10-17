Despidos en Nestlé: el impacto que el recorte de 16.000 empleos tendrá en España

Nestlé anunció este jueves una reducción de plantilla global que supondrá el recorte de aproximadamente 16.000 empleos durante los próximos dos años. El gigante suizo plantea un ajuste de plantilla global con una reducción de aproximadamente 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y geografías, lo que generará un ahorro anual de 1.000 millones de francos (1.076 millones de euros) para finales de 2027, el doble del plan original, mientras que se espera que los costes extraordinarios de reestructuración duplicarán el ahorro anual.

Asimismo, Nestlé prevé acometer una reducción adicional de la plantilla de aproximadamente 4.000 personas como parte de las iniciativas de productividad en curso en fabricación y cadena de suministro.

cambio radical en el conocimiento del consumidor

La compañía ha señalado entre sus prioridades estratégicas para los próximos meses las oportunidades de crecimiento y un enfoque claro en la asignación de capital de forma racional, apoyando las oportunidades más sólidas con una mayor inversión a gran escala, junto con una mayor ambición en innovación y ampliando su enfoque, incluyendo un cambio radical en el conocimiento del consumidor y las capacidades de marketing.

Nestlé desconocería el impacto en España

Ahora, la duda es cómo impactará este recorte de empleos en España, donde cuenta con una plantilla de aproximadamente 4.060 empleados. Nestlé España opera 10 centros de producción en cinco comunidades autónomas: Cantabria, Asturias, Extremadura, Galicia y Cataluña.

Además, la empresa ha mantenido un alto índice de permanencia entre su personal, con una antigüedad promedio de 13,2 años.

Nestlé España ha asegurado desconocer el impacto local del anuncio por parte de su matriz de una reducción de 16.000 personas de su plantilla en los próximos dos años. La compañía cuenta con una fábrica de leche condensada en Pontecesures (Pontevedra).

Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que la reducción de personal anunciada se aplica a mercados y funciones a nivel global en los próximos dos años y que, por el momento, "no hay información adicional disponible a la comunicada".

El consejero delegado del grupo, Philipp Navratil, ha explicado que "el mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles pero necesarias para reducir la plantilla en los próximos dos años".

Nestlé se dispara en Bolsa más de un 9%

Tras haber anunciado que recortará 16.000 empleos durante los próximos dos años y que elevará su objetivo de ahorro de costes para finales de 2027 a 3.000 millones de francos suizos (3.231 millones de euros), el gigante suizo de la alimentación Nestlé se ha disparado este jueves en Bolsa más de un 9%.