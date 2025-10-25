La Dermatosis Nodular Contagiosa obliga a cancelar ferias y mercados de ganado en varios puntos de España

Varias comunidades autónomas españolas se han visto obligadas a cancelar sus ferias y mercados de ganado ante la Dermatosis Nodular Contagiosa, que afecta al ganado vacuno.

País Vasco

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa acordaron este miércoles la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre, fecha que podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad.

Según ha informado el ejecutivo vasco, esta decisión se toma bajo el principio de precaución y tras haber mantenido diversas reuniones con el sector por parte de las tres diputaciones forales. Este acuerdo se materializará mediante la publicación de una Orden que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco este viernes, 23 de octubre, entrando en vigor el día de su publicación.

La suspensión afecta a ferias, concursos, certámenes, romerías, herri kirolak, mercados y cualquier evento con carácter temporal para todas las especies (excepto perros y gatos), en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca.

Navarra

La Dirección General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha prohibido la celebración de ferias, concursos y mercados de ganado o cualquier evento de o concentración de animales (salvo perros y gatos) en toda la Comunidad foral hasta el próximo 30 de noviembre "como medida de prevención ante el empeoramiento que se está produciendo de la situación epidemiológica del ganado vacuno en Francia".

Si bien en Navarra no se ha detectado "ningún caso", el departamento ha optado por tomar esta medida preventiva al ser la DNC una enfermedad de categoría A en la Unión Europea, y por lo tanto es "obligatorio adoptar las medidas precisas para lograr su erradicación".

Castilla y León

Por su parte, la Junta de Castilla y León los suspende desde este sábado 25 de octubre y por un plazo de quince días naturales todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier concentración de animales, excepto de perros y gatos, de la Comunidad Autónoma para reforzar la prevención.

También ha suspendido la celebración el Mercado Nacional de Ganados de Salamanca y toda actividad relacionada con la entrada, exposición, transacción o salida de animales (excepto de perros y gatos), según consta en la resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera publicada este viernes en el BOCyL.

Esta Resolución establece además que los movimientos de compraventa de ganado bovino dentro de la Comunidad Autónoma deberán ser directos entre la explotación de origen y destino y que el vehículo será limpiado, desinsectado y desinfectado antes de la carga.

Galicia

La última en sumarse ha sido Galicia, que cancela desde este lunes todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales.

Según ha informado el departamento autonómico, también quedará prohibida la entrada en Galicia de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad.

Con todo, los bovinos que lleguen a Galicia con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos.

Planas transmite "tranquilidad"

El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, trasladó este martes un mensaje de "tranquilidad" ante los brotes de Gripe A y de de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que se están dando en la ganadería nacional.

"Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad en relación a esos temas, que deben tratarse y se tratan, con determinación, eficacia y coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en colaboración con la Comisión Europea y con la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMS)", explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sobre los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa, Planas ha señalado que hay la "máxima vigilancia", porque tienen consecuencias desde el punto de vista de la producción y también de las exportaciones, por lo que se ha decidido restringirlas.

"Cualquier medida que se adopte es positiva y cualquier prudencia es necesaria y efectivamente es un mecanismo ante una situación excepcional en la cual tenemos que actuar de forma coordinada, de forma eficaz y determinada", señaló.