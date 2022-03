Declaración de la renta: ¿Qué pagos por Bizum hay que declarar a Hacienda?

La declaración de la Renta es una de las citas fiscales anuales que los ciudadanos tenemos señaladas en el calendario. La Campaña de la Renta y Patrimonio 2021 comenzará el 6 de abril y concluirá el 30 de junio de 2022, según el calendario publicado por la Agencia Tributaria, aunque será a partir del día 5 de mayo cuando se pueda realizar telefónicamente y del 1 de junio de forma presencial en las oficinas. La tendrán que hacer todas las personas que hayan ingresado más de 22.000 euros brutos anuales con un solo pagador a los que hayan ingresado 14.000 con dos o más pagadores.

Los nuevos métodos de pago no escapan al interés de la Agencia Tributaria. Bizum e ha convertido en una de las principales herramientas para operaciones entre usuarios pero también para pagar en establecimientos como tiendas o en restaurantes. Por ese motivo, Hacienda puede pedir informes a los bancos de las operaciones hechas a través de esta plataforma. Sin embargo, como el importe máximo que se puede pagar con la aplicación es de 1000 euros, esta cantidad no debe declararse ya que la normativa de bancos sobre movimientos que deben ser declarados no incluye los de este tipo.

Bizum para comercios

Caso distinto es para los comercios, tiendas o profesionales que cobran a sus clientes con este sistema. En ese caso, el importe funciona como si se tratase de un pago que se realiza con una tarjeta bancaria a la hora de ajustar las cuentas con Hacienda que puede pedir el justificante de estos cobros por lo que hay que tener la documentación preparada.