Las cuotas a los autónomos dividen al Gobierno: Díaz las rechaza y Saiz le recuerda que Sumar apoyó el nuevo sistema

Las nuevas cuotas de los autónomos propuestas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han sido objeto de controversia en los últimos días. La polémica saltaba el pasado martes 14 de octubre cuando el Gobierno trasladó a Patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos el documento con su propuesta para los próximos años.

Hasta 2022, los autónomos elegían libremente su base de cotización dentro de los límites legales y sin relación con sus ingresos reales -esto hizo que la mayoría optase por la mínima de 294 euros mensuales-. En 2023, el sistema se sustituyó por un modelo progresivo basado en los rendimientos netos para hacer el sistema más equitativo. Así, las aportaciones oscilaron entre 230 y 500 euros en 2023, entre 225 y 530 euros en 2024 y entre 200 y 590 euros en 2025.

Pero a partir de 2026, el Gobierno plantea un nuevo modelo que subiría las cuotas: 217,37 euros mensuales para aquellos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales y 796,24 para los que superen los 6.000 euros. Esto supondría una subida de 17 euros para la cotización más baja y de 206 para la más alta.

Pero la subida no acaba aquí, ya que según el planteamiento del Gobierno, las cuotas se volverían a incrementar en 2027 y 2028 de la siguiente manera:

2027 : 234,73 euros para el tramo más bajo y 1.002,49 euros para el más elevado.

: 234,73 euros para el tramo más bajo y 1.002,49 euros para el más elevado. 2028: 252,1 euros para el más bajo y 1.208,73 euros para el más elevado.

Quejas entre los autónomos

La propuesta fue recibida con críticas por parte de las asociaciones de autónomos, especialmente de ATA (Asociación de Trabajadores de Autónomos), que tachó de "sablazo" el planteamiento del Gobierno. Su presidente, Lorenzo Amor, se quejó de que se plantease subir las cotizaciones en 200 euros anuales para aquellos que no ganaban ni 3.000 euros al año.

De la misma manera, cuantificó que subirían en 450 euros al año para aquellos que ganasen 30.000, y entre 1.000 y 2.500 euros al año para aquellos que facturasen más de 38.000 euros.

"Y eso solo en 2026. Pretenden otra para 2027 y 2028. Con el aval de ATA, no", sentenció Amor.

Cisma en el Gobierno: Díaz lo rechaza y Saiz le recuerda que Sumar lo apoyó

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó el martes la propuesta de Seguridad Social: "Desde Sumar no la compartimos", aseguró en una entrevista en laSexta.

Díaz afirmó que en la propuesta del ala socialista del Gobierno, la progresividad empezaba "por abajo" cuando debería "empezar por arriba", es decir, que "los que más tienen más aporten". Además, consideraba que el planteamiento para los próximos años penalizaba a las rentas inferiores.

"Desde luego nosotras ya lo hemos dicho en la reforma anterior: lo que creemos es que hay que avanzar en una propuesta que vaya ligada directamente a los ingresos reales y la progresividad tiene que empezar por arriba", aseguró.

Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, recordó este viernes a Sumar que votó a favor del actual sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos y que tanto PSOE como Sumar estaban hablando de lo mismo: dar "mayor protección" al colectivo.

"No fue un acuerdo solamente de la mesa del diálogo social con las asociaciones de autónomos, fue ley. Fue una ley votada en el Congreso de los Diputados que entró en vigor en 2022 y que establece un horizonte de modo que en 2032, dentro de ocho años, va a ser plenamente efectiva y se producirá la cotización 100% por ingresos reales", dijo la ministra en una entrevista en RNE.

Seguridad Social recuerda que es una propuesta y que está en "fase de escucha"

En la misma entrevista, Saiz, aunque defendió su propuesta, recordó que era eso, "una propuesta" y que actualmente se encontraba en "fase de escucha" y de análisis para trabajarla entre las partes.

Ante las críticas recibidas desde el martes, la ministra de Seguridad Social quiso aclarar que actualmente está en "la pantalla de escucha" y de una propuesta que "se está analizando". Además, insistió en que las cotizaciones no eran impuestos porque iban "directas al bolsillo de los autónomos" en forma de protección social.