Cuánto cuesta tener encendido el ventilador toda la noche: mucho menos de lo que piensas

Con la llegada del calor, muchos hogares temen que la factura de la luz suba demasiado debido al consumo que puedan hacer el ventilador y el aire acondicionado. Sin embargo, en el caso del primero, su uso resulta mucho más barato de lo que la gente piensa, aunque se prolongue durante horas.

El consumo eléctrico de un ventilador

A diferencia de los aires acondicionados, los ventiladores no enfrían el aire, sino que lo mueven, creando una sensación de frescor. Esta diferencia técnica se refleja directamente en su consumo energético. Un ventilador promedio consume entre 30 y 70 vatios por hora, dependiendo de su tamaño y potencia, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Para ponerlo en perspectiva, si dejas un ventilador de 50 W encendido durante 8 horas al día, su consumo diario sería de 0,4 kilovatios hora (kWh). Si el precio promedio del kWh ronda los 0,15 euros, como indica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en sus informes tarifarios de mercado regulado, estarías gastando apenas 0,06 euros por noche. Eso se traduce en menos de dos euros al mes, incluso usándolo todos los días.

Comparación con otros aparatos

Para comprender lo económico que es el ventilador, conviene compararlo con otros sistemas de climatización. Mucho más caro es el aire acondicionado, que puede consumir entre 1000 y 2000 watios por hora, lo que significa un gasto de entre 0,15 y 0,30 euros cada hora, según portales especializados como Selectra. En el lado contrario se sitúa el ventilador de techo, aún más eficiente, su consumo puede bajar hasta los 15-30 W, lo que representa un coste aún menor por hora que el ventilador convencional.

Consejos para maximizar el ahorro

Aunque el ventilador es una opción económica, estos consejos pueden ayudarte a ahorrar aún más: