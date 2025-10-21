Cuándo se cobran las pensiones en octubre 2025: consulta el día exacto de cada banco

Llega final de mes, fecha clave para el cobro de las pensiones, al igual que el cobro de las nóminas de los trabajadores. Más de 9,3 millones de personas recibirán estos días su cuantía por jubilación, incapacidad permanente o viudedad. La pensión media de jubilación, según datos de la Seguridad Social, se situó en septiembre en 1.508,7 euros mensuales.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) establece que el cobro de las pensiones se realice a mes vencido. Es decir, el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y antes del cuarto día, por lo tanto, como muy tarde, los pensionistas cobrarán el 4 de noviembre. Sin embargo, los bancos adelantan unos días el cobro de las pensiones, aunque no es el mismo en todas las entidades.

Cuándo se cobra la pensión de octubre 2025 según el banco

En aquellos casos en los que las pensiones, al igual que los salarios, se abonen en 14 pagas, este es el día que cobrarás la pensión de octubre según el banco al que pertenezcas:

Santander : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Sabadell : viernes 24 de octubre

: viernes 24 de octubre BBVA : viernes 24 de octubre o lunes 27 de octubre

: viernes 24 de octubre o lunes 27 de octubre Caixabank : viernes 24 de octubre

: viernes 24 de octubre Unicaja : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre ING : sábado 25 de octubre o lunes 27 de octubre

: sábado 25 de octubre o lunes 27 de octubre Cajamar : viernes 24 de octubre o lunes 27 de octubre

: viernes 24 de octubre o lunes 27 de octubre Bankinter: miércoles 22 de octubre

La decisión de cada banco de adelantar el cobro de la pensión antes del 1 de noviembre es voluntaria, no están obligados a abonarlas antes de la fechaoficial de cobro de pensiones. Lo que sí es siempre igual es que la Seguridad Social abona siempre las pensiones el primer día hábil del mes siguiente.

La pensión media de jubilación es un 4,4% mayor que el año pasado

En octubre, el importe total de las pensiones llega a los 13.638,1 millones de euros. La pensión media del sistema aumenta un 4,5% respecto a septiembre, tras llegar a 1.314 euros. Mientras que la pensión media de jubilación es un 4,4% más alta que hace un año -ahora es de 1.508,7 euros-.

Y también queda menos para diciembre, cuando los pensionistas y trabajadores recibirán la paga extra de Navidad, es decir, cobrarán la pensión/sueldo dos veces, al igual que sucedió el pasado mes de junio con la paga extra de verano.