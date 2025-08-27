Crece un 31,7% el número de hipotecas firmadas en junio, el mayor registro en tres años

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la estadística que refleja el número de hipotecas que se firmaron en junio, constatando que, en total, se oficializaron 41.834 préstamos, su mayor cifra desde 2022, y lo que supone un 31,7% más que el mismo mes del año pasado. De esta manera, se confirma la buena dinámica del mercado que acumula doce meses seguidos al alza.

Asimismo, el tipo de interés medio se cerró en el 2,99%, ocho centésimas más alto que el mes anterior, pero aún por debajo del 3% por quinto mes consecutivo. Este hito se logró el pasado mes de febrero por primera vez en casi dos años. Igualmente, el INE ha informado de que el plazo de pago de los préstamos se ha situado en 25 años.

Además, el monto medio de los préstamos que conceden los bancos para pagar viviendas se ha incrementado un 15,5% en el índice interanual y se ha cifrado en 168.363 euros. Del mismo modo, las entidades financieras han concedido 7.043,3 millones de euros durante el sexto mes del año, lo que supone un aumento del 52,1%.

En cuanto a los tipos de hipotecas. Un 28% se oficializó en tipo variable, las cuales acumularon un 3% de interés medio al comienzo. Mientras que el 72% lo hicieron a tipo fijo -su mayor dato desde agosto de 2022- y tuvieron que soportar un 2,98% de tipo de interés al inicio.

Si se compara junio con mayo, el número de hipotecas sobre viviendas bajó un 1%, pero el capital que se prestó creció un 5,3%. Del mismo modo, la cantidad económica media que se le pide a los bancos también creció un 6,5% en relación con el quinto mes del año.

Por lo tanto, en los seis primeros meses de 2025, el número total de hipotecas que se concedieron para comprar casas ha crecido un 24,9%, con un crecimiento del 42,5% en el capital prestado y de un 14,1% en el importe medio de los créditos concedidos.