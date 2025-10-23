¿Cotización cero para autónomos que no ingresen en un trimestre? La respuesta de Elma Saiz a la cotización por ingresos reales

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha descartado este jueves en Más de uno la posibilidad de una "cotización cero" para los autónomos que no ingresen nada en un trimestre, defendiendo que las cuotas son un instrumento de protección y no un impuesto. La titular de Seguridad Social ha explicado que el sistema de cotización por ingresos reales, que culminará en 2032, busca precisamente ajustar las aportaciones a la situación económica de cada trabajador por cuenta propia, pero sin renunciar a su cobertura social.

"Las cotizaciones no son impuestos", subrayó Saiz ante la pregunta directa de Carlos Alsina. "Van directamente a la protección de cada uno de los autónomos. Y eso es muy importante partir de ese concepto", añadió, insistiendo en que el objetivo del modelo es garantizar una protección digna para un colectivo que "ha estado tradicionalmente maltratado y con unas brechas brutales de desigualdad".

No habrá cotización cero, pero sí sensibilidad con los tramos bajos

Cuestionada por la posibilidad de que los autónomos sin ingresos puedan dejar de pagar durante los trimestres sin facturación, Saiz fue tajante:

Insisto que existe la tarifa plana e insisto que estamos hablando de la protección de cada uno de los autónomos y por eso se establece esa máxima sensibilidad con los tramos más bajos de la tabla

La ministra defendió que el actual modelo ya introduce mecanismos de flexibilidad:

Hay la posibilidad de modificar la base de cotización seis veces al año para acompañar precisamente cuál es la situación real de su negocio mes a mes

Saiz recordó además que la congelación de las cuotas para los autónomos con menores ingresos, una de las últimas rectificaciones del Gobierno, supone, de hecho, un alivio en términos reales: "En el momento en el que se congelan unas cuotas, cuando hay un IPC que está por encima de cero, de facto es prácticamente un ajuste a la baja"

Cotizar por ingresos reales es justicia social

La ministra defendió con firmeza la reforma aprobada en 2022, que obliga a los autónomos a cotizar en función de lo que realmente ganan. "Hace más de veinte años reivindicaba que se cotizara por ingresos reales. Eso es justicia social, y eso es lo que se consiguió con 260 votos a favor en 2022", señaló.

Según explicó, el horizonte de implantación total del sistema se mantiene: "En 2032 será 100% ingresos reales. Es un camino que ya no tiene retorno".

Saiz, que fue autónoma durante más de una década, defendió la coherencia de su postura: "Fui muy consciente de que lo que yo pagara a la Seguridad Social era directamente mi protección, y por eso decidí no cotizar por lo mínimo".

Un sistema "más justo y con protección reforzada"

La ministra subrayó que España es uno de los pocos países donde una sola cuota permite acceder a prestaciones amplias: "Es el único país con el que, con una cuota cerrada, accedemos a protegernos: a una baja, a una jubilación, a una maternidad, a un paro o a un infortunio", destacó, reivindicando la amplitud de la cobertura española en comparación con países como Francia o Reino Unido.

Saiz insistió en que no hay ánimo recaudatorio en la reforma:

Estamos hablando de acabar con las brechas de menos protección de los autónomos en relación con los asalariados. No hay ninguna respuesta recaudatoria

¿Qué está pasando?

Estamos ahora en pleno debate por las nuevas cuotas para 2026, que el Gobierno debe aprobar antes de final de año. Tras una primera propuesta filtrada que generó fuerte rechazo entre asociaciones de autónomos y partidos de la oposición, el Ministerio de Inclusión decidió congelar las cuotas para quienes ganan menos de 1.166,7 euros mensuales, afectando a 1,4 millones de trabajadores.

Para los tramos superiores, se prevé una subida moderada de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales, lo que supone un incremento de entre el 1% y el 2,5% sobre la cuota actual.

Saiz reconoció que la primera propuesta "se utilizó rápidamente para hacer demagogia con la protección de los autónomos" y explicó que la segunda versión nace del "contexto político y de las diferentes sensibilidades de los colectivos".

En todo caso, defendió que el Ejecutivo mantiene su compromiso: