Los contratos laborales de menos de un mes aumentan en España pese a estar penalizados

A pesar de estar penalizados, los contratos de corta duración (inferiores a un mes) han aumentado un 2,6% en lo que va de año con más de 3 millones. Estos contratos suponen un tercio de todos los firmados, pese al recargo en las cuotas a la Seguridad Social que implica su formalización.

Hasta julio de este año se han firmado 9 millones de contratos en España, un 0,89% más que en los siete primeros meses de 2024, según los últimos datos acumulados disponibles de la estadística que publica el servicio público de empleo estatal (SEPE).

Del total, los contratos temporales han aumentado un 3% respecto al mismo periodo de 2024. Frente a esto, 3,75 millones son indefinidos, con un ligero descenso del 1,84%, pero suponiendo el 41% de todos los firmados, un porcentaje que contrasta con el 10% que apenas representaban antes de la reforma laboral.

Tres millones de contratos temporales no llegaron al mes

Entre los temporales, al menos 3 millones no llegaron al mes de duración. Esto implica hacer frente a una cotización adicional a la Seguridad Social de 32,6 euros a cargo del empresario. Esta penalización, recogida en la reforma laboral, se incrementa cada año en la misma proporción que la base mínima y se carga al finalizar el contrato.

Dentro de los acuerdos de poca duración, dos de cada tres (64%) no llegaron ni a la semana de duración, con 1,94 millones de contratos de menos de siete días en los siete primeros meses del año, un 2,8% más que hasta julio del año pasado.

A pesar del ligero repunte experimentado este 2025 en los contratos de corta duración, las cifras registradas antes de la reforma laboral eran superiores. Por entonces, los contratos temporales suponían el 90% de todos los firmados cada mes, mientras que los indefinidos escasamente llegaban al 10%.

Por poner un ejemplo, hasta julio de 2019 se habían sellado en España 5 millones de contratos de menos de un mes, lo que implica un descenso del 40% respecto a este año.