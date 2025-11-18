El Consejo de Ministros aprueba el alza de la previsión de PIB, la senda de déficit y el 'techo de gasto' para nuevos presupuestos

El Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar una actualización del cuadro macroeconómico que incluirá una mejora de la previsión de PIB para este año hasta el 2,9%; la senda de déficit, que da un margen del 2,1% al conjunto de las Administraciones Públicas, del 1,8% al Estado y del 0,1% a las comunidades autónomas en 2026; y el 'techo de gasto', como referencias para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Meses de retraso

Tras meses de retraso, el Gobierno dará luz verde a la nueva senda de déficit presentada ayer, lunes, a las comunidades autónomas y que contempla un objetivo de déficit del 2,1% para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2026, que deberá pasar al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

En el caso de la AGE, el objetivo de déficit será del 1,8% en 2026, del 1,5% para 2027 y del 1,4% para 2028, mientras que las comunidades tendrán un objetivo del 0,1% para los tres años, lo que se traduce en 5.485 millones en ese trienio. Todas las comunidades del PP votaron en contra.

Ese 0,1% es similar al que ya propuso Hacienda en 2024 para la posterior elaboración de los presupuestos de este ejercicio. El Congreso tumbó esa senda de déficit y el Gobierno volvió a presentar otra senda, con cifras similares, que retiró por falta de apoyos. Los entes locales, por su parte, mantendrán la estabilidad.

Objetivos de deuda

En lo que respecta a los objetivos de deuda, para el próximo año las comunidades deberán reducir su ratio hasta el 19,6%, que deberá bajar al 18,9% al año siguiente y al 18,3% en 2027.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión que, si la senda no sale adelante en el Congreso, volverá en una segunda ocasión, y en caso de no resultar aprobada, España seguirá cumpliendo con el "objetivo en el plan estructural fiscal que se remitió a la Comisión Europea", por lo que nunca se quedará sin objetivos de estabilidad.

Igualmente, la ministra informó a las comunidades de la regla de gasto: del 3,5% en 2026, el 3,4% en 2027 y del 3,2% en 2028. Ofreció a las comunidades 157.731 millones en concepto de entregas a cuenta en 2026, el mayor importe de la historia y un 7% superior a la cuantía recibida en 2025.

Por su parte, los entidades locales recibirán en ese mismo concepto 29.246 millones en 2026, un 8,7% más que en 2025.

El PSOE pedirá hoy en la Junta de Portavoces en el Congreso que se incluya en el Pleno de la próxima semana la primera votación de la senda de déficit para que la segunda se pueda convocar el próximo 9 de diciembre, en la última sesión ordinaria antes de las vacaciones de Navidad.

elevar la estimación de crecimiento del PIB

En lo que respecta al cuadro macroeconómico, el Gobierno lo actualizará para elevar la estimación de crecimiento del PIB de este año en dos décimas, hasta el 2,9%, mientras mantendrá invariable la de 2026 en el 2,2%, si bien, Economía ve "muchas probabilidades" de actualizarla al alza más adelante.

Esta mejora coincide con la acometida por la Comisión Europea ayer mismo para elevar también al 2,9% la estimación para España para 2025. El último cuadro macroeconómico del Gobierno también contempla una proyección de crecimiento para 2027 y 2028 del 2,1%.

Además, el cuadro macro incluirá como novedad unos indicadores para ligar el crecimiento económico a la reducción de la desigualdad y la pobreza, como confirmó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Respecto al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', se conocerá la cifra después de que, para elaborar los presupuestos de 2025, presentará una cifra récord de 199.171 millones de euros incluyendo fondos europeos, y 195.353 millones de euros sin contabilizarlos.

2026 comenzará con los presupuestos de 2023

De salir adelante los nuevos presupuestos, resulta imposible que el año comience con nuevas cuentas dados los plazos de tramitación que requiere el proyecto de ley, con lo que 2026 comenzará con los presupuestos de 2023 prorrogados.

Además, las próximas elecciones convocadas en Extremadura, el 21 de diciembre, condicionan al Ejecutivo para celebrar un pleno extraordinario en la Cámara Baja que diera luz verde a las cuentas. Y es que el próximo 9 de diciembre será el último pleno ordinario que se celebre en el Congreso antes de las vacaciones de Navidad.

Según el Reglamento de la Cámara, se podría convocar uno extraordinario, pero con las elecciones de por medio, el Gobierno podría verse con notables ausencias a la hora de intentar asegurar los votos. Asimismo, insisten fuentes del Ejecutivo a Servimedia en "no saltarse pantallas" porque primeramente tienen que sacar adelante la senda para ver si no habría que modificar alguna partida de última hora, en caso de que ésta no saliera adelante.

Para este paso, el Gobierno parece que no cuenta con los apoyos suficientes, sobre todo después de que Junts decidiera romper las relaciones con el PSOE debido a sus "incumplimientos".

La semana pasada, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, anunció que su formación iba a presentar una enmienda a la totalidad a las leyes impulsadas por el Ejecutivo y dejó claro que Pedro Sánchez "no podrá aprobar" los Presupuestos, el techo de gasto, la 'ley Bolaños', y la 'ley Begoña'.