El consejo del Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA y recomienda no aceptarla por "insuficiente"

El consejo de administración de Banco Sabadell ha rechazado por unanimidad la OPA de BBVA al considerar que el precio "no recoge adecuadamente" el valor intrínseco de las acciones de Sabadell, infravalorando "muy significativamente" el proyecto de la entidad catalana y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario.

En un informe remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración cree que la mejor opción para los accionistas de Banco Sabadell es no aceptar la OPA y sostiene que la contraprestación ofrecida (de una acción de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por 5,5483 acciones Sabadell) es "insuficiente", "está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dichos valores".

Recalca que la contraprestación actual es "más desfavorable que la ofrecida por BBVA en su propuesta unilateral de fusión de 30 de abril de 2024", y que ya rechazó el consejo de Banco Sabadell.

"El consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en la capacidad de cumplir sus objetivos financieros, y es de la opinión de que la oferta destruye valor para los accionistas de Banco Sabadell", agrega, antes de defender que su estrategia en solitario "generará un mayor valor y superiores distribuciones" para sus accionistas.

Una abstención

El informe que contiene la opinión del consejo se ha aprobado con el voto a favor de todos los consejeros de la entidad, excepto David Martínez Guzmán, accionista también del banco, que se ha abstenido, sin perjuicio de su conformidad con la opinión de rechazar la oferta y no recomendarla.

Martínez Guzmán, consejero dominical en representación de su sociedad Fintech Europe y que, en total, posee un 3,86% de acciones Banco Sabadell, ha manifestado que no tiene intención de aceptar la OPA "a día de hoy en las circunstancias actuales" y ha agregado una opinión al respecto en el informe.

"A mi juicio, la operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable. Por esta razón, me adhiero al rechazo de la oferta y he decidido no participar en ella con las acciones que represento, ni con las mías propias ni con las gestionadas a través del fondo Fintech Europe", afirma Martínez.

El inversor considera "imperativo" que el sistema bancario español y europeo continúe en un proceso de consolidación y la operación de BBVA "ofrece a sus accionistas ese camino".

"Las medidas adoptadas por el gobierno español [en referencia a la condición de mantener separadas la gestión de Sabadell y BBVA durante al menos tres años] inevitablemente retrasarán este proceso de eficiencia económica y espero que la política, siempre cambiante, reconsidere las restricciones impuestas en caso de que hubiera una operación exitosa", agrega.

Solicitan al BBVA que reconsidere su oferta

Sin embargo, ha solicitado "respetuosamente" a BBVA que reconsidere el precio actual y presente "una oferta competitiva" a un precio que permita alcanzar la aceptación de, al menos, el 50% de los accionistas de Banco Sabadell. "Con respecto al contenido del informe, dado que no comparto algunas de las opiniones y argumentos expresados, prefiero abstenerme", concluye.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ya dejó claro en Más de uno que no contemplan una posible mejora de la oferta, que considera "enormemente atractiva" por lo que no tienen "ninguna intención de cambiarla".

El informe publicado este viernes es una obligación que Banco Sabadell tenía como consecuencia de la OPA que BBVA inició el pasado lunes. El Real Decreto de OPAs da un plazo de diez días a la sociedad afectada por la oferta para emitir un informe y dar su recomendación a los accionistas. Así, Sabadell tenía hasta el 18 de septiembre, aunque finalmente no ha agotado ese plazo.

El consejo de Sabadell justifica su decisión a lo largo del informe señalando que la oferta es "inferior al valor actual de mercado de sus acciones", por lo que si los accionistas aceptan "perderían parte del valor actual de inversión" (en torno a un 10% a cierre del 10 de septiembre.