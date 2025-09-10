Cómo saber si estás cobrando menos de lo que deberías: todo lo que debes revisar a final de mes

Revisar tu nómina cada mes es fundamental para asegurarte de que estás cobrando el sueldo que realmente te corresponde según tu contrato y el convenio colectivo aplicable. Este documento refleja no solo tu salario base, sino también complementos, pagas extras, horas extra, deducciones por Seguridad Social e IRPF, y otros conceptos clave que pueden influir directamente en lo que finalmente recibes.

Detectar errores o irregularidades a tiempo, como pagos inferiores, retenciones incorrectas o cotizaciones mal calculadas, te permite reclamar tus derechos y evitar pérdidas económicas o problemas legales en el futuro.

Por eso tiene tanta importancia entender tu nómina y revisarla con atención. Es una herramienta esencial para proteger tu salario y tu seguridad laboral.

Consulta tu convenio colectivo

Tu salario debe estar al menos al nivel mínimo fijado por el convenio colectivo que te aplica según tu sector y categoría profesional. Para poder verificar que, efectivamente, tu sueldo se ajusta correctamente debes verificar estos aspectos:

Consulta tu contrato para ver a qué convenio perteneces.

Busca ese convenio en el BOE o en el Registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo.

Revisa tu tabla salarial por categoría y los plus de antigüedad, nocturnidad, festivos, etc.

Verifica el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

En 2025, el SMI es de 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 15.876 euros brutos anuales.

Por eso es importante que revises si tu salario base está por debajo del SMI en jornada completa y sin complementos, estás cobrando menos de lo legal.

Revisa tu categoría laboral real

La categoría laboral en un convenio colectivo es una clasificación que agrupa a los trabajadores según sus funciones, responsabilidades y nivel de cualificación dentro de una empresa. A veces se asigna una categoría inferior en la nómina respecto a las funciones reales. Esto significa que pueden pagarte por debajo del nivel salarial que te corresponde.

Si detectas que te encuentras en una categoría salarial que no te corresponde, habla con recursos humanos.

Comprueba si están incluidas tus pagas extra

Debes tener cuidado en este aspecto, ya que algunas empresas abonan 12 pagas y dicen incluir las extras, pero el importe final es igual que si las pagasen en 14 partes. Ahí podrías estar cobrando de menos. Según el ministerio de Trabajo y Economía Social: “Tendrán consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria”.

De esta manera:

Si cobras 12 pagas, asegúrate de que las pagas extra no estén prorrateadas sin especificarlo.

Si están prorrateadas, deben aparecer en la nómina bajo el concepto “prorrata pagas extras”.

Las horas extra deben pagarse con el incremento que marca tu convenio (normalmente un 25–75 % más por hora ).

). Si las haces gratis o no figuran en nómina, estás cobrando de menos.

Calcula tu retención del IRPF

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos residentes en España. Grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona.

Para comprobar si tu retención es correcta puedes usar el Simulador de IRPF de Hacienda. En el caso de que tu retención sea mucho más alta o más baja de lo que corresponde a tu salario anual y situación familiar, puede afectar negativamente lo que percibes mes a mes.

Además, también es interesante que compruebes si tu empresa cotiza por lo que realmente cobras, ya que si cotizan por menos, esto afectará a tus futuras prestaciones (paro, baja, jubilación…).

Para comprobar este dato, debes fijarte en tu base de cotización (figura en la nómina) y debe coincidir con lo que realmente percibes.

¿Qué hacer si detectas que cobras de menos?

Si has repasado todos los puntos anteriores y has detectado que deberías cobrar más de lo que actualmente cobras, intenta hablar con Recursos Humanos o tu jefe directo y presenta los datos comparativos (convenio, SMI, etc.).

En el caso de que hayas hablado tanto con recursos humanos como tu jefe más directo y te den señales de que no están dispuestos a ajustar tu salario al que te corresponde, puedes contactar con todos estos agentes para que te ayuden con tu situación: