DECLARACIÓN DE LA RENTA

Cómo comprobar el estado de devolución de la Renta

Si eres uno de los contribuyentes que a estas alturas del año no ha recibido la devolución de la renta 2024, la Agencia Tributaria ofrece vías para comprobar en qué punto está tu declaración.

Dinero
Dinero. | Freepik

La campaña de la Renta llegó a su fin el pasado 30 de junio, pero hay muchos contribuyentes que a estas alturas del año no cuentan todavía con la devolución de su declaración.

En general, la Administración dispone de seis meses, desde que se ha acabado la renta, para realizar la devolución; así que, en principio, hasta el 31 de diciembre pueden estar emitiendo liquidaciones dentro del plazo estipulado.

Cómo consultar el estado de la declaración

En cualquier caso, el contribuyente puede consultar el estado de la devolución de la renta siguiendo estos pasos:

- Entrar en Campaña de la renta 2024

- Pinchar en Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta DIRECTA y Renta WEB)

- Identificarte con certificado o DNI electrónico, Cl@ve o número de referencia del borrador o declaración

- Una vez identificado se abrirá el expediente correspondiente al usuario y ahí podrá ver el apartado 'estado de tramitación'

En qué estado puede estar mi declaración

En función de la situación de tu expediente te pueden aparecer estos tres mensajes:

- 'Su declaración se está tramitando'. Es el mensaje más habitual, indica que tienen los datos, pero que la declaración aún no se ha revisado.

- 'Su declaración está siendo comprobada'. Significa que los técnicos de Hacienda se encuentran comprobando la documentación y datos facilitados. No significa que haya problemas sólo que se está examinando que todo está correcto.

- 'Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted'. Puede indicar que la Agencia Tributaria está revisando si existen deudas pendientes con la Administración Pública que deban ser compensadas con la devolución.

Por último, el contribuyente ha de tener en cuenta que, de apreciarse errores u omisiones en la declaración, la Administración tributaria puede rectificar modificando la cuantía de la devolución solicitada o determinando la improcedencia de la misma.

