La Comisión Europea detecta fallos en la gestión de riesgos de Temu ante productos ilegales

La Comisión Europea ha calificado que la empresa 'Temu' incumple la ley de Servicios Digitales por no evaluar correctamente la distribución de productos ilegales.

Las pruebas recabadas han mostrado que los consumidores de la UE pueden llegar a encontrar con productos ilegales en los servicios de la empresa americana.

Según la Comisión, el análisis que realizó Temu en octubre de2024 no fue riguroso. Señala esto ya que en dicho análisis la empresa se valió de datos generales del mercado y no en elementos específicos del suyo propio. Por lo tanto, las medidas de mitigación contra la difusión de productos ilegales adoptadas podrían no ser adecuadas.

Próximos pasos

Las conclusiones preliminares que ha presentado la Comisión no son definitivas. Ahora, la empresa podráresponder ejerciendo su derecho de defensa revisando el expediente de investigación. La entidad americana podrá responder por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión.

Si finalmente se confirma que la Comisión tiene razón en su análisis, esta tomaría la decisión de que Temu infringe el artículo 34 de la Ley de Servicios Digitales. Tal decisión podría conllevar multas de hasta el 6 % del volumen anual global de negocios del proveedor y ordenarle que adopte medidas para hacer frente a la infracción.

Aparte de la sanción económica, la organización será vigilada para supervisar si la empresa logra superar esas irregularidades y cumplir con la normativa vigente.

Un caso que sirve para el resto de empresas

Ante el gran crecimiento de las ventas online en todo el mundo y en concreto en la UE, lo que conlleva un aumento en las probabilidades de encontrar algún producto ilegal, que podrían ser perjudiciales para la salud y la seguridad de los consumidores, el medio ambiente y la competencia leal en el mercado único digital.

Para mitigar estos riesgos, la Ley de Servicios Digitales establece la obligación de combatir los contenidos ilícitos en el entorno digital. Exige que las plataformas implementen mecanismos accesibles y eficaces que permitan a los usuarios denunciar este tipo de contenidos y apelar las decisiones relacionadas con su moderación. Asimismo, la normativa incorpora disposiciones específicas para los mercados en línea, como la exigencia de trazabilidad de los comerciantes, lo que obliga a estas plataformas a recopilar información sobre quienes venden productos o servicios.