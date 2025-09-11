El comentado mensaje del chef José Andrés a Yolanda Díaz tras su entrevista con Alsina por la reducción de jornada

Tras la entrevista de Carlos Alsina con Yolanda Díaz, el chef José Andrés ha dejado un mensaje a la vicepresidenta segunda del Gobierno con una reflexión en torno a la reducción de la jornada laboral.

El cocinero ha escrito en su cuenta de X su visión sobre este asunto en la que deja entrever que para él las prioridades son otras: "¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores para cubrir puestos de trabajo? Mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece? Bajemos el paro hasta el 4%, hagamos una reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral…”.

La entrevista de Díaz con Alsina

El comentario viene tras la fallida votación del Congreso sobre la reforma laboral que planteaba la jornada de 37,5 horas semanales. La medida fue rechazada por el bloque formado por PP, Vox y Junts, lo que supuso un duro revés para Yolanda Díaz.

En su conversación con Alsina, la vicepresidenta ha acusado a los de Carles Puigdemont de “chantaje” durante las negociaciones, dejando claro que se negó a aceptar “medidas ajenas” impuestas como condición. “Tengo límites y no voy a entregar mi país”.

Díaz ha defendido que la propuesta no es solo un compromiso político, sino una demanda ciudadana: “Es complicado no sentir el acompañamiento cuando esta medida está ganada en la calle”, señaló, criticando además que “los diputados del PP no aplaudieron porque hay 12,5 millones de trabajadores que saben que les han fastidiado la vida”.

Díaz se mantiene firme en su hoja de ruta, que también pasa por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. “Se van a presentar los presupuestos”, al tiempo que ha alertado sobre la “ola de extrema derecha” en el mundo y la subordinación del PP a Vox.