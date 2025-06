La CNMV suspende las cotizaciones de BBVA y Sabadell a la espera de la decisión del Gobierno sobre la opa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de los valores del BBVA como del Banco Sabadell, ante la decisión que tomará el Gobierno hoy sobre la opa.

Esta decisión, que ayer anticipó el presidente del supervisor, Carlos San Basilio, que la estaba estudiando junto al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, se acomete para evitar "la volatilidad y la incertidumbre del mercado". San Basilio trasladaba su intención de realizar una suspensión "lo más quirúrgica" posible de ambas cotizaciones hasta que todo el mercado tenga toda la información.

Se trata de una práctica que la CNMV lleva a cabo cuando se comunican informaciones relevantes que pueden causar fuertes variaciones en las cotizaciones en Bolsa. Las acciones de BBVA y Sabadell subían en los primeros minutos de sesión por encima del Ibex, más de un 2% en el caso de BBVA y del 1,5% para Sabadell.

El Gobierno dará a conocer hoy su decisión sobre la opa de BBVA sobre Sabadell y desvelará si endurece las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que autorizó la operación en segunda fase con compromisos. Con la decisión del Gobierno de hoy, acabaría la llamada tercera fase y el siguiente turno sería el de la CNMV, que tendría que aprobar el folleto y posteriormente abrirse el plazo de aceptación.

La CNMC no se ve "desacreditada" por la intervención del Gobierno

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, preguntada por si la CNMC se ve desacreditada por la intervención del Gobierno, ha asegurado que "no desacredita" porque así está previsto en la ley y "todo depende de cómo se hagan las cosas, si se hacen bien estamos perfectamente dentro de la legalidad".

Fernández intervino en el acto '40 años de España en la UE. Evolución de la economía española. De la autarquía a la economía de mercado', organizado por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE) en Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Igualmente, recordó que España no es el único país que contempla una tercera fase en las operaciones de concentración. "El propio reglamento de concentraciones europeo prevé situaciones en las que hay excepciones" y "no debe plantear problemas la existencia de esa fase tres en sí misma, todo depende de cómo se hagan las cosas".

Preguntada sobre qué se entiende por sus palabras de "hacer bien las cosas", precisó que la intervención del Gobierno se base en el interés general y en cuestiones distintas de las de competencia.

Respecto a si la ley permite añadir condiciones o no por parte del Gobierno, la presidenta de la CNMC señaló que no lo aclara y solo establece que el Gobierno podrá eliminar o mantener condiciones, sin entrar en la graduación sobre esas condiciones, y que, si se cumplen las dos condiciones citadas de responder al interés general y a razones distintas de la competencia, "estamos cumpliendo con el espíritu de la ley". Fernández recordó que la ley no permite la prohibición de la operación.