La CNBC hace un profundo análisis de España y anticipa lo que sucederá este año

La economía española se ha convertido en objeto de atención internacional. La cadena estadounidense CNBC ha publicado un informe en el que analiza las claves del crecimiento en España y adelanta qué se puede esperar de aquí a final de año. Según sus previsiones, el país mantiene un pulso sólido en el contexto europeo, con un crecimiento del PIB estimado en torno al 2,5 % en 2025, muy por encima de la media de la zona euro.

El motor del consumo, el turismo y los fondos europeos

El análisis destaca que España está logrando mantener el dinamismo económico gracias a varios factores. El consumo interno se consolida como uno de los principales motores, respaldado por un mercado laboral que, aunque sigue arrastrando altas cifras de paro estructural, ha experimentado una notable creación de empleo en los últimos meses.

El turismo internacional continúa batiendo récords, con cifras que superan ya los niveles previos a la pandemia. A esto se suman los fondos europeos Next Generation, que siguen canalizando inversiones hacia proyectos de digitalización, transición energética y modernización industrial, un impulso que está teniendo un impacto directo en sectores estratégicos.

La inmigración como factor clave de crecimiento

Uno de los puntos más llamativos del informe de la CNBC es el papel de la inmigración en el avance económico español. Según el análisis, la llegada de trabajadores extranjeros no solo ha ayudado a sostener el mercado laboral en sectores con déficit de mano de obra, como la hostelería, la agricultura o la construcción, sino que también está contribuyendo al rejuvenecimiento de la población activa en un país que enfrenta un marcado envejecimiento demográfico.

Los riesgos: desempleo, inflación y fragmentación política

Pese al optimismo, la CNBC también advierte de los retos a los que se enfrenta España en los próximos meses. El desempleo sigue siendo uno de los más altos de Europa, especialmente entre los jóvenes, lo que genera una brecha respecto a otras economías avanzadas.

La presión inflacionaria, ligada en gran medida a la subida de salarios en determinados sectores y al encarecimiento de la energía, podría comprometer la competitividad de las empresas y afectar a la capacidad de consumo de las familias.

El informe también subraya el papel de la política. España sigue atravesando un periodo de fuerte fragmentación parlamentaria que complica la estabilidad institucional y dificulta la aprobación de grandes reformas estructurales. A esto se suma la necesidad de adaptar la economía a los efectos del cambio climático, con sectores como la agricultura y el turismo especialmente vulnerables.