Cinco meses después del apagón las eléctricas alertan de una red saturada que pone en jaque grandes inversiones

Es la primera vez que se publican los mapas de capacidad eléctrica a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y son reveladores. La mayor parte de la red eléctrica del país está saturada y requiere inversiones masivas para permitir que miles de empresas puedan enchufarse al sistema eléctrico. El 83´4% de la infraestructura está ya colapsada, lo que impide conectar la nueva demanda eléctrica y resta oportunidades de negocio en España, donde nuestros precios de la electricidad son más competitivos.

La patronal eléctrica AELEC lleva advirtiéndolo desde hace meses, se necesita una planificación estricta para evitar los cuellos de botella y un nuevo marco retributivo que atraiga proyectos estratégicos. Solo el año pasado se rechazaron casi la mitad de las demandas de conexión, bloqueando hasta 60 mil millones de euros de potencial inversión no ejecutada. Esta saturación afecta sobre todo a los centros de datos, que centra la mayor parte de las solicitudes junto a la gran industria.

La directora de Regulación de las compañías eléctricas, María Castro, subraya que electrificar la demanda nos daría ventaja competitiva en Europa."Europa está duplicando, cuando no triplicando los niveles de inversión para poder conectar a la industria, dice Castro. Y nosotros no podemos quedarnos en el vagón de atrás de este tren. Tenemos que cogerlo, porque electrificar la demanda implica tener un crecimiento económico y ganar una competitividad con respecto a la Unión Europea"".

Esta saturación de la red de distribución eléctrica necesita incrementar la inversión para poder dar acceso a la electrificación, como hace el resto de los países de la Unión Europea, insiste AELEC. "Y para ello necesitamos un modelo retributivo que dé seguridad jurídica. Necesitamos una retribución al capital que garantice la recuperación de las inversiones, pero también necesitamos contar con mecanismos y con una planificación mucho más ágil y flexible que identifique la necesidad de la inversión con el requerimiento de la demanda."

Desde el gobierno recuerdan que han tomado medidas para asegurar que el uso de las redes sea firme y se evite la especulación. Desde 2020, apunta el Ministerio de Transición Ecológica, se ha otorgado el acceso a la red a peticiones suficientes para doblar la demanda nacional. En total 43 GW de capacidad para nuevas demandas de energía, equivalentes a otra España entera.