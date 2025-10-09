LABORAL

Carlos Cuerpo puntualiza a Díaz tras su anuncio de ampliar el permiso por fallecimiento: "Hay que hacerlo con las empresas"

La medida también ha sido criticada por la CEOE, que la tildó de "ocurrencia".

👉 Yolanda Díaz propone la ampliación del permiso de fallecimiento a 10 días y uno nuevo permiso para cuidados paliativos

Madrid |

Carlos Cuerpo en una foto de archivo
Carlos Cuerpo en una foto de archivo | Agencia EFE

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, instó este jueves a tener en cuenta a las empresas a la hora de avanzar en derechos laborales como la ampliación del permiso por fallecimiento propuesta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En una conferencia de prensa en Luxemburgo, Cuerpo señaló que el Gobierno busca de manera "constante" seguir "conquistando derechos para los trabajadores" y "mejorando las condiciones laborales", pero consideró que a la hora de realizarlo "hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de las empresas" como ya se ha hecho "en otros grandes proyectos".

El titular de Economía se pronunció así preguntado por su opinión sobre la propuesta de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días y de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos, anunciada hoy por Díaz, quien indicó que se iniciarán los trámites para ello vía decreto ley.

Cuerpo, que no respondió sobre si había sido informado de la medida antes del anuncio, insistió en que la ambición del Gobierno en materia de derechos para los trabajadores es "máxima", como demuestran también otros expedientes como la reducción de la jornada laboral, pero subrayó que debe contarse con las compañías.

"Tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia delante que tenga en cuenta también, por supuesto, a las empresas y la capacidad que tienen de seguir avanzando en este círculo virtuoso que estamos encontrando, y conquistar derechos y seguir siendo capaces de crecer de manera significativa", dijo.

Tras el anuncio de la vicepresidenta segunda, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que el Ministerio de Trabajo no le ha comunicado su intención de ampliar el permiso y tachó de "ocurrencia" el anuncio de una medida que no ha querido valorar porque no tiene información alguna al respecto.

Los sindicatos CCOO y UGT valoraron la futura ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos como "una buena noticia", aunque consideraron que debía haberse abordado antes en el marco del diálogo social.

