Carlos Cuerpo avisa: la UE no sera ingenua ante los aranceles y pide reforzar la seguridad económica

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que la estrategia ante los anuncios arancelarios de las últimas semanas pasa por la prudencia y por mantener una actitud constructiva, sabiendo que este tipo de medidas no benefician a nadie. No obstante, el ministro garantiza que la Unión Europea "no va a ser ingenua" y cuenta con las herramientas necesarias para responder de forma decidida y coordinada a los aranceles que imponga el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su intervención en la XVII Conferencia CESCE 2025 sobre "Seguridad económica en un mundo en conflicto", el ministro recomendaba también a la UE mirar hacia su propio mercado interior y otras zonas como México, Canadá y el Mercosur. De hecho, apunta Carlos Cuerpo, la UE debe seguir avanzando en la construcción de su mercado interior de 450 millones de consumidores que tenemos a nuestro alcance y que podría tener un efecto equivalente a la reducción del 45% de los aranceles para las empresas.

La geopolítica, una OPA para la economía

Ante el aumento de la incertidumbre y unas tensiones geopolíticas que condicionan la economía, el ministro de Economía Carlos Cuerpo ve necesario tener una visión estratégica de conjunto en materia de defensa en Europa, con una red de seguridad financiera que reduzca nuestra dependencia de otras potencias. Es necesario dar una respuesta acelerada y coordinada, identificando las necesidades de defensa europeas y reduciendo la dependencia de otras potencias. Una apuesta, dice Cuerpo, que requiere financiación y para la que se podrían aprovechar la flexibilización a nivel nacional de las reglas fiscales. Siempre con el respaldo de instituciones, presupuestos y herramientas que se doten de una financiación conjunta.

"Todos somos conscientes" dice el Ministro de Economía,"" de que nos estamos, poco a poco acostumbrando, a vivir en un mundo con una incertidumbre aumentada, con un día a día en constante cambio y con una economía que se ve cada vez más afectada por los eventos, por los acontecimientos geopolíticos. Carlos Cuerpo está de acuerdo con el analista del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, en que "la geopolítica le está haciendo una OPA a la economía."