Carlos Alsina entrevista a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

Isabel Rodríguez, sobre el problema de la vivienda: "El problema es de una gran dimensión, que no solo está en nuestro país"

Sobre si el ministerio de la Vivienda no ha solucionado el problema de la vivienda en España, que es ya la principal preocupación de los españoles, Isabel Rodríguez se ha justificado diciendo que el problema de la vivienda es un problema de gran dimensión, que no solo está en nuestro país.