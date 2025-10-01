Carlos Alsina entrevista a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, responde a las preguntas de Carlos Alsina sobre uno de las principales preocupaciones de los españoles: el acceso a la vivienda y explica las políticas emprendidas por el Gobierno.
Isabel Rodríguez, sobre el problema de la vivienda: "El problema es de una gran dimensión, que no solo está en nuestro país"
Sobre si el ministerio de la Vivienda no ha solucionado el problema de la vivienda en España, que es ya la principal preocupación de los españoles, Isabel Rodríguez se ha justificado diciendo que el problema de la vivienda es un problema de gran dimensión, que no solo está en nuestro país.
Sánchez dice que es una "crítica falaz" afirmar que la Ley de Vivienda destruye la oferta de vivienda
Hay comunidades como Cataluña donde los precios ya han empezado a bajar como consecuencia de la Ley de Vivienda", aseveró el presidente este martes.
Sánchez insta a las CCAA y ayuntamientos a aplicar la Ley de Vivienda para bajar los precios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir a las comunidades autónomas y ayuntamientos que apliquen la Ley de Vivienda para reducir los precios, como está pasando en Cataluña, y ha criticado la gestión de algunas administraciones "con competencias" para afrontar este "gran reto".
