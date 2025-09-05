caos ferroviario

Carlos Alsina destaca el terrible dato sobre la "dejadez" de Cercanías: 15 años sin un tren nuevo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció para dar explicaciones de los episodios de caos ferroviario reincidentes. Carlos Alsina opina sobre sus declaraciones.

M.M.G.

Madrid

Carlos Alsina comenta la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente/ EFE/ Chema Moya
ondacero.es/ foto: EFE/ Chema Moya | EFE/ Chema Moya

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció una comparecencia en el Congreso de los diputados que la situación ferroviaria en España es "compleja" y advirtió que la red afrontará al menos dos años más de incidencias debido a la convivencia entre trenes recién estrenados, que pueden presentar fallos propios de sus primeras fases de uso, y otros modelos que ya han quedado obsoletos.

Carlos Alsina ha comentado en su monólogo esta intervención de Óscar Puente en la que le ha llamado la atención, entre otras cosas, que admitiera que en 15 años no se ha estrenado ningún tren de larga distancia y 17 sin uno de Cercanías, "o sea, que no ha habido un tren nuevo en todo el tiempo que ya ha gobernado su partido", señala

Alsina apunta que si exponer estos datos "era un acto de autocrítica socialista, como tal habrá que aplaudirlo".

Comenta Alsina que "fue encomiable la insistencia de Puente en que la sucesión de incidentes y averías no justifica el catastrofismo ni da para hablar de caos", pero entiende que el ministro "ya es consciente, a estas alturas, de que buena parte de la opinión pública ve en él al señor averías, el que entre tuit y tuit macarrónico tiene que dedicar el día a parchear un servicio que no levanta cabeza", concluye.

