Los cambios que llegarían a Muface con la nueva licitación: así afectaría a los mutualistas

El nuevo concierto sanitario de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) para el período 2025-2027 puede incluir algunas actualizaciones de las que se beneficiarían directamente los mutualistas. La licitación -que se encuentra actualmente en un proceso de negociación con las aseguradoras, de las que Adeslas ya ha confirmado su adhesión- mejoraría la cobertura, la accesibilidad y la transparencia de los servicios sanitarios.

Las modificaciones del nuevo concierto de MUFACE atiende las demandas de los mutualistas de modernizar el sistema en materia de transparencia, tiempos de reembolso y acceso a servicios fuera de la red de conciertos. A continuación detallamos los principales cambios:

Mayor transparencia en las negativas de Servicios no concertados

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de las aseguradoras de justificar por escrito las negativas a la cobertura de servicios no concertados. Hasta ahora, cuando se denegaba la cobertura de ciertos tratamientos o servicios médicos fuera del acuerdo con MUFACE, no siempre se justificaba adecuadamente la decisión, lo que generaba incertidumbre y una sensación de desprotección entre los mutualistas. A partir de ahora, si la aseguradora rechaza la cobertura, deberá dar una explicación detallada de porqué no lo admite .

Reembolso de hospitalizaciones fuera del concierto

El coste de las hospitalizaciones fuera del concierto de MUFACE será reembolsado a los mutualistas, aunque con ciertas limitaciones. Se fija un máximo de 87 euros diarios para los gastos derivados de una hospitalización en centros no concertados, y el reembolso deberá realizarse en un plazo de 10 días desde la solicitud.

Esta medida amplía las opciones para los mutualistas que se encuentren fuera de la red de hospitales concertados, proporcionándoles cierto alivio económico en situaciones de emergencia o cuando la atención en la red oficial no esté disponible.

Garantía de los tratamientos esenciales

El nuevo concierto también mejora las garantías para los mutualistas en caso de que se niegue el acceso a tratamientos médicos esenciales. En situaciones en las que la aseguradora rechace la cobertura de un tratamiento prescrito por el médico, deberá ofrecer una alternativa adecuada en un plazo razonable. Este cambio blinda el derecho de los mutualistas a recibir la atención requerida, independientemente de los límites de la cobertura de las aseguradoras.

Acceso a servicios no concertados con prescripción médica

Otro de los cambios significativos, es que los titulares de MUFACE podrán acceder a servicios fuera de la red de conciertos si la aseguradora no dispone de los medios necesarios para proporcionar el servicio solicitado. Esta medida supone una importante mejora en los casos en los que el paciente necesite una atención especializada que no se incluya en los centros médicos contratados por MUFACE. Para acceder a estos servicios no concertados, será necesario contar con una prescripción médica externa que justifique la necesidad del tratamiento.