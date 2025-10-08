Bruselas expedienta a España por impedir a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano

La Comisión Europea ha anunciado que expedienta a España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos para acompañar a personas dependientes.

Según Bruselas, la Ley de Navegación Aérea de España restringe su libertad para fijar precios. Además, le da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades. La respuesta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, no ha tardado en llegar y ha calificado de "lamentable" que la Comisión intervenga "de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores, a los que ni siquiera ha escuchado".

El expediente sancionador tiene forma de una carta de emplazamiento y fija un período de dos meses para que Bruselas y Madrid resuelvan sus diferencias. Asimismo, exige al Gobierno que ajuste su legislación nacional para que vaya en línea con la europea, la cual da libertad a las compañías para fijar sus precios.

Si los plazos no se cumplen, la Comisión puede elevar el caso al TJUE

Si en el plazo de dos meses no se logra ningún avance, la Comisión pasará a la segunda fase, que consiste en dar un nuevo plazo. Si este no se cumple, llegará la tercera y última: elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desde el ministerio de Consumo ponen en duda la "potestad" de la Comisión para tomar decisiones en este respecto y defienden que la competencia para decidir si las sanciones son viables o no es del TJUE. Además, reiteran que "este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas".

Por su parte, Bruselas ha recordado a España que la sentencia del Alto Tribunal dice que el equipaje de mano "debería ser, en principio, gratuito", si se cumplen unos requisitos, y que son esos requisitos "razonables" los que permiten la libertad de fijación de precios.

La Comisión apoya las medidas que protegen a los consumidores "siempre y cuando cumplan con la libertad de fijación de precios"

Para recordar de dónde viene esta batalla hay que echar la vista atrás hasta enero de 2024 cuando la Comisión Europea, en el marco del mecanismo 'EU Pilot' estableció un diálogo "informal" que supuso el inicio de una investigación preliminar tras las denuncias de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E).

Ya en su momento, la Comisión expresó su apoyo "general" a las medidas de protección al consumidor "siempre y cuando estas cumplan con la libertad de fijación de precios y transparencia". Pero no fue hasta el pasado septiembre cuando el departamento del comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, dijo contar con la "información suficiente" para tomar una decisión con respecto al caso.