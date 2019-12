Bruselas ve "desproporcionadas" las sanciones de Hacienda por no declarar bienes y rentas en el extranjero

La Comisión Europea ha tumbado la declaración de bienes en el extranjero que puso en marcha Cristóbal Montoro en su época de ministro de Hacienda. Bruselas cree que las sanciones económicas que se establecieron para quien no declare o lo haga fuera de plazo son desproporcionadas.

Es lo que considera Europa, "desproporcionadas" las sanciones que impone Hacienda a los contribuyentes cuando no se declaran los bienes y rentas en el extranjero.

Unas sanciones que constan de una multa automática del 150% del valor del bien no declarado. Esta información tributaria se conoce como la Declaración Fiscal del Modelo 720.

La Comisión Europea apunta que no se ajusta al derecho comunitario que el incumplimiento de la información obligatoria de estos bienes y derechos en el exterior se condiren ganancias patrimoniales no justificadas y que no prescriban.

Hace cuatro años, Bruselas ya inició un procedimiento de infracción contra España.