El BCE deja los tipos de interes en el 2% apesar de las incertidumbres

El Banco Central Europeo no se sale del guion, cumple con lo esperado y deja los tipos de interés sin cambios en el 2% por tercera vez. "La inflación continúa en niveles próximos al objetivo del 2% a medio plazo y la evaluación por el Consejo de Gobierno, de las perspectivas de inflación prácticamente no ha variado" según ha explicado su presidenta, Christine Lagarde. La economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional, se mantiene además la fortaleza del mercado laboral, no obstante las decisiones futuras se tomarán "reunión a reunión" en función de los datos.

El BCE no se compromete de antemano a ninguna decisión. Las perspectivas son aún inciertas debido a las tensiones comerciales y geopolíticas, asegura Lagarde, como para dejar la puerta abierta a cualquier movimiento.

El euro digital llegará en 2029

Todo está aún en fase de preparación. No obstante, la institución ha anunciado que la primera emisión del euro digital, será en 2029. La fecha no es definitiva, dependerá de que se apruebe un reglamento europeo el año que viene y de las pruebas piloto que deberán desarrollarse en 2027.

El euro digital será una versión electrónica del dinero en efectivo respaldada por el BCE y gratuita. Será un complemento al dinero en efectivo, cada vez más menos usado, para no excluir a ninguna parte de la población.