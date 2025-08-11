OPA BBVA - SABADELL

El BBVA decide seguir adelante con la OPA sobre el Banco Sabadell

Después de que Banco Sabadell decidiera vender TSB a Banco Santander, algo refrendado por la junta general de accionistas, el banco tenía la opción de retirar la oferta, algo que finalmente no ha hecho.

👉 BBVA revisa los cambios en la OPA tras la venta de TSB y no descarta ningún escenario sobre la adquisición

ondacero.es | Europa Press

Madrid |

Imagen de archivo de la sede corporativa del BBVA en Madrid.
Imagen de archivo de la sede corporativa del BBVA en Madrid. | EFE/Emilio Naranjo

BBVA ha decidido seguir adelante con su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell a pesar de la condición impuesta por el Gobierno, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

"Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", ha señalado.

