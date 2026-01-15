Ayuso pone en duda poder mantener los servicios públicos y denuncia que quieren "ahogar a Madrid": "El sueño húmedo de los independentistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado que los servicios públicos de la capital están en serio riesgo tras el pacto del Gobierno con el independentismo por la financiación autonómica.

Así, Ayuso ha señalado que si sigue adelante la medida podrían enfrentar "verdaderos problemas" para sufragar los servicios en Madrid, que "quizás es lo que están buscando para después ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto".

La presidenta ha añadido que el modelo de financiación de Cataluña "está pactado a espaldas de los españoles" que, "como siempre, nos hemos enterado por el trabajo de la prensa libre" y añade que "lo que vemos es que se ha pactado con el expresidiario Junqueras".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lamentado que este nuevo modelo otorgaría "a los independentistas" 5.000 millones de euros, a lo que "se sumarían otros nuevos conceptos inventados".

Lamenta que "han intentado hacerlo para que puedan cuadrar las cuentas, siempre beneficiosas para unos, y dando migajas bajo amenazas de 'O te quedas con el sistema tal y como te lo hemos planteado o te quedas sin nada'".

La líder del Ejecutivo madrileño consideró que esta actitud "sencillamente es chantaje, es ilegalidad, es falta de solidaridad". "Se llama privilegios, impunidad, robo, abandono a las regiones peor financiadas", ha aseverado.

Ayuso ha afeado que "pretenden forzar que Madrid, que es una región internacional, tenga más impuestos, ahogándola directamente tanto a sus empresas como a todos los madrileños y que, por tanto, sea también la más perjudicada". "Es la gran obsesión, es el sueño húmedo de los independentistas nacionalistas", ha rematado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la región antes aportaba el 76% del fondo que se destinaba a sufragar servicios públicos en otras regiones y estima que ahora la aportación alcanzará el 82%.