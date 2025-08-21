El aviso de un exbanquero español a quienes guardan sus ahorros en el banco

Ahorrar es un hábito clave para cualquier trabajador, pero tan importante como apartar parte del sueldo es decidir dónde se guardará ese dinero. La elección del lugar donde conservar los ahorros puede marcar la diferencia en términos de seguridad, disponibilidad y rentabilidad. En un contexto de inflación, incertidumbre económica y crisis recurrentes, cada vez son más los expertos que advierten de que dejar todo el capital en una cuenta corriente quizá no sea la mejor opción.

Uno de los que ha alzado la voz es Pedro Muñoz de Vargas, exbanquero con más de quince años de experiencia en el sector financiero. El especialista sostiene que confiar ciegamente en el sistema bancario puede generar una falsa sensación de seguridad. En sus propias palabras. "Veremos el día que quiebre, a ver cuánto tardas en recuperar tus 100.000 euros".

El papel del Fondo de Garantía

Su advertencia va más allá de la simple desconfianza, subraya que lo que realmente posee el cliente no es liquidez inmediata, sino un documento que acredita el capital depositado. Sin embargo, como recuerda, ese dinero no siempre estará disponible de forma directa. "Cuando los necesites para comprarte un coche no lo vas a tener. Tendrás una parte", insiste.

Ahorro y alternativas

El debate sobre dónde colocar el dinero no es nuevo, pero cobra fuerza en un momento en que la banca tradicional convive con opciones como fondos de inversión, activos digitales o depósitos en entidades extranjeras. Los economistas coinciden en que la diversificación es la clave, repartir los ahorros en distintos vehículos permite reducir riesgos y aumentar las garantías de acceso futuro al capital.