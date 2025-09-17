Aval a las hipotecas para los madrileños hasta 50 años: porcentaje y requisitos para solicitarlo

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha confirmado que el Ejecutivo regional ampliará el plan 'Mi Primera Vivienda'. Una de las principales novedades es que personas de entre 40 y 50 años también podrán beneficiarse de líneas de financiación para adquirir una vivienda tanto de nueva construcción, como de segunda mano.

Estas medidas se incluyen dentro del Plan de Choque para la vivienda de 2026-2027, el cual incluye hasta 15 nuevas medidas con las que la Comunidad de Madrid pretende facilitar la firma de hipotecas que ayuden a comprar casas. Una de las propuestas más esperada era la de la ampliación de las líneas de financiación. Hasta el momento, para aquellas personas de entre 18 y 40 años, el valor de la hipoteca era el del 100% de la vivienda. Sin embargo, ahora se establecen nuevos criterios para las personas que tienen entre 40 y 50 años:

Las personas de entre 18 y 40 años recibirán una hipoteca por el 100% del valor de la vivienda.

recibirán una hipoteca por el del valor de la vivienda. Las que tengan edades comprendidas entre los 40-45 años del 95%.

Mientras que las que tengan entre 45-50 años del 90%.

Otras de las medidas que se incluyen dentro de este paquete de acción con el que se pretende dar solución a la emergencia habitacional que sufre la Comunidad de Madrid son una nueva ley de suelo; el incremento de la edificabilidad y densidad en las parcelas destinadas a viviendas protegidas; el aumento de las promociones del 'Plan Vive' con hasta 14.000 pisos o el compromiso que ha adquirido la región con las familias en situación de vulnerabilidad a las que ayudarán con la incorporación de 500 hogares a la Agencia de Vivienda Social.

Requisitos para acogerse a las ayudas

Podrán acogerse a las ayudas del programa 'Mi Primera Vivienda' todas aquellas personas que tengan entre 18 y 50 años, así como las familias numerosas o monoparentales y aquellas personas que tengan un hijo o lo adopten en el mismo año de la convocatoria y durante la vigencia del convenio correspondiente.

Además, deberá tratarse de la primera adquisición de una vivienda en régimen de propiedad y se tendrá que acreditar que durante los dos años anteriores ha vivido en la Comunidad de Madrid de manera continuada e ininterrumpida.

Características de las viviendas

Las líneas de financiación se podrán aplicar sobre viviendas que se encuentren dentro de los límites territoriales de la Comunidad de Madrid y que se vayan a destinar a ser la residencia habitual y permanente del beneficiario al menos durante dos años.

Del mismo modo, el precio de adquisición del inmueble sin gastos y tributos no puede superar los 390.000 euros.

Documentación que se debe presentar

Para poder beneficiarse de estas ayudas deberá presentarse el DNI o, en caso de ser extranjero, la tarjeta de residente en España; el certificado de empadronamiento en la región y la antigüedad, así como el certificado negativo catastral en el que se recoja que la persona interesada no es poseedora de ninguna vivienda.

Por otra parte, se tendrá que entregar el contrato de arras o el preacuerdo que recoja el compromiso de la compraventa; la declaración responsable de la persona de que ese será su domicilio y, en el caso de ser necesario, el certificado de familia numerosa o monoparental.