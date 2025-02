Así es el plan sueco de guarderías abiertas 24 horas que planea implantar Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, propuso hace escasos días durante la celebración de un foro organizado por el Ministerio de Derechos Sociales la instauración de un modelo de 'guarderías 24 horas' que cubra las necesidades de los padres y madres con horarios laborales nocturnos o difíciles de conciliar con los cuidados de sus hijos.

"La gente no trabaja por la noche?" se preguntó Díaz, "¿Los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, los sanitarios, los periodistas?" continuó, para pasar a afirmar que las guarderías nocturnas están en su lista de "tareas pendientes". La ex dirigente de Sumar señaló que este modelo no existe en España ni en el sector público ni en el privado.

Numerosas críticas

Después de estas afirmaciones se han producido numerosas críticas contra la propuesta de la ministra, especialmente en las redes sociales, que señalaban que es necesario poner el foco en el bienestar de los niños y los derechos laborales de los trabajadores en las empresas, en lugar de en la oferta existente. No obstante es cierto que modelos similares ya están vigentes en países como Estados Unidos o Suecia.

En el país escandinavo es posible desde 2013 acceder a escuelas infantiles de este tipo. En el momento de su apertura, la entonces ministra de Igualdad, Maria Arnholm, destacó la importancia de la medida: "Creemos que es fundamental que las familias puedan conciliar la crianza con el trabajo, incluyendo a quienes tienen horarios fuera de la jornada habitual", afirmó. Con este objetivo, el Gobierno sueco destinó 17 millones de dólares para ampliar el acceso a estas guarderías y beneficiar a más familias.