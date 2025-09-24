Así es el nuevo abono transporte de Madrid: un sistema que elige la tarifa más barata

La Comunidad de Madrid ha anunciado nuevos avances tecnológicos que permitirán mejorar el uso y pago del transporte público. Concretamente, el Consorcio Regional de Transportes ha detallado que de cara a noviembre se podrá llevar el abono transporte en el móvil y, para 2027, se implantará un sistema que cobrará la tarifa más barata a los viajeros al final del día.

En este último caso, se instaurará el denominado Ticketing Basado en Cuenta, el cual permitirá eliminar los billetes físicos y cobrar la tarifa que más beneficie al usuario según la frecuencia y el número de viajes que haya realizado al final del día. Según ha detallado el Ejecutivo regional en una nota de prensa, este sistema permitirá a los madrileños "acceder a datos de su trayecto, recibir notificaciones y gestionar los medios de pago asociados a una cuenta digital".

Este mecanismo ya se ha implantado de manera exitosa en Londres o Singapur, y permitirá que los viajeros no tengan que recargar sus tarjetas, ni comprar títulos sencillos, y el importe se abonará una vez que se haya finalizado el trayecto o los trayectos. Esto será posible, ya que este sistema almacena los datos del usuario en una cuenta digital con una clave para garantizar la seguridad y la identidad del pasajero.

En definitiva, se trata de un nuevo sistema que permitirá al viajero validar su viaje mediante distintos soportes como tarjetas bancarias, teléfonos móviles o códigos QR. Para poder utilizarlo, tan solo será necesario tener saldo en su cuenta y escanear un dispositivo seguro, el cual está vinculado a la cuenta que aplicará la tarifa, la cual se calculará de modo inteligente para que resulte más barata al viajero.

El abono transporte en el móvil

Otra de las novedades anunciadas es el de la incorporación del abono transporte al móvil para todos aquellos usuarios que utilicen el Metro, Cercanías y la red de autobuses. Para poder hacer uso de este servicio, los viajeros deberán contar con un teléfono que cuente con un sistema operativo Android 9.0 o superior equipado con la tecnología NFC.

Las personas que deseen utilizar esta forma de acceso al transporte público madrileño deberán instalar la aplicación móvil 'Mi Tarjeta de Transporte', digitalizar su tarjeta 'Transporte Público Personal' (TTP Personal) a través de dicha 'app' e instalar la plataforma Google Wallet en su dispositivo. Una vez que hayan realizado estos pasos, solo tendrán que acercar su móvil al torno para que les abra.

A propósito, la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha una prueba piloto para detectar posibles fallos. No obstante, el Consorcio ha asegurado que las tarjetas físicas seguirán funcionando.