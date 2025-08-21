Así es la jubilación reversible que el Gobierno planea introducir para que los jubilados vuelvan a trabajar

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva tiempo trabajando en la tramitación de lo que han denominado como "jubilación reversible", un mecanismo por el que los trabajadores que ya estén retirados se reincorporen al mercado laboral de nuevo. Con esta iniciativa el Estado pretende adquirir más contribuyentes que garanticen la viabilidad del sistema de pensiones y, a su vez, los trabajadores podrán acogerse a ella para obtener una retribución mayor.

Esta iniciativa surgió de la reunión que mantuvo el Ministerio con la CEOE, Cepyme y los representantes de los trabajadores CCOO y UGT el verano pasado. La intención del Gobierno es tramitarla cuanto antes, aunque es consciente de que se trata de una opción minoritaria en España.

Según los datos que se han deslizado del borrador, esta será siempre voluntaria. Además, se pretende elevar del 25% al 40% el porcentaje mínimo de jornada necesario para acogerse a la jubilación reversible y, de forma simultánea, también se incrementará en un 20% la cuantía de la pensión que sigue recibiendo. Igualmente, deberán haber pasado "al menos seis meses" desde que el trabajador una vez jubilado decida reincorporarse al mercado laboral.

En paralelo, el texto recoge una presunta subida de los porcentajes de la jornada que debe realizar el trabajador que opte por esta modalidad de jubilación, pasando del 25% al 75%, al 40% al 80%. Por tanto, su jornada laboral se englobará dentro de esos parámetros, al igual que la retribución que cobre del Estado se ajustará al salario que perciba.

¿Cuánto voy a cobrar si me acojo a esta fórmula?

El texto establece que la cuantía de la prensión será un 20% mayor en el caso de que la persona que la percibe trabaje a jornada parcial entre un 60 y un 80% de una completa, así como de un 10% si es de entre el 40% y el 60%.

En la propuesta, esta modalidad de jubilación se hace compatible con los incentivos a la demorada, que suponen incrementos de la pensión o el pago de una cuantía única en función del tiempo que se retrase la salida definitiva del mercado laboral.

Datos "reversibles"

Este tipo de jubilaciones representan ya el 11,4% del total de las nuevas altas, un 6,6% más que en 2019. La consecuencia es que la edad media de jubilación se sitúa en los 65,2 años, frente a los 64,4 de 2019. En comparación con el 2024, la variación interanual refleja un crecimiento del 25,3% para estas nuevas modalidades. Además, según los datos ofrecidos por la Seguridad Social, un 75% de las personas que se acoge a ella es autónomo y el 81% hombre.