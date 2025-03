Así está afectando a los trabajadores la retención del IRPF en el salario mínimo

Más de medio millón de trabajadores que cobran el salario mínimo comenzarán a percibir retenciones del IRPF en sus nóminas este mes de marzo. Esto sucede después de que a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 no le acompañara un alza del salario mínimo exento del IRPF. Así, los trabajadores que estén solteros y no tengan hijos y que cobren el SMI, un total de 540.000, tendrán que comenzar a abonar el IRPF con carácter retroactivo, esto es, si no se les ha realizado ya, en la nómina de marzo también se descontarán las retenciones de enero y febrero.

El Consejo de Ministros aprobó el 11 de febrero de 2025 la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 4,4%, tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. Para todas las actividades en la agricultura, la industria y los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 39,47 euros brutos al día, o 16.576 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros. Esta cifra supone un incremento de 50 euros mensuales en 14 pagas, es decir, un total de 700 euros anuales.

Una deducción de hasta 29 euros mensuales

Que las cifras se sitúen en términos 'brutos' significa que todavía se les tiene que aplicar la retención de un tributo, en este caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que reducirá la cuantía final o 'neta' que recibirán los trabajadores. El valor de la tasa depende de la situación personal y fiscal de cada empleado.

De esta manera, la aplicación del IRPF hace que se vea perjudicada la subida salarial. El gravamen afectaría a un 20% de los trabajadores, para los que se les aplicará una retención de hasta 300 euros anuales en algunos casos, lo que reduciría la subida salarial hasta los 21 euros mensuales, o lo que es lo mismo, una deducción de 29 euros mensuales.

División en el Gobierno

La aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los salarios más bajos ha causado división dentro del Ejecutivo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que desconocía que la subida del SMI implicaba esta novedad hasta que fue publicado por la prensa, información que la parte socialista del Gobierno ha desmentido. Por su parte, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, acusó posteriormente a Díaz de caer en discursos populistas al defender que las rentas más bajas deberían estar exentas del impuesto.