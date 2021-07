Así te afectará el nuevo IVA en tus compras en Shein, Aliexpress y otras tiendas de fuera de la Unión Europea

Desde este jueves, 1 de julio, los chollos de AliExpress y en otras tiendas online de fuera de la UE ya no lo serán tanto debido al nuevo "paquete IVA de comercio electrónico de la Unión Europea" que entra en vigor hoy y que hará que se aplique el IVA en envíos con un valor inferior a 22 euros.

Por lo tanto, esta nueva normativa, suprime la exención de IVA en las compras de pequeño valor en tiendas online de fuera de la UE, como es el caso de AliExpress.

Los productos de AliExpress que costaban menos de 22 euros hasta ahora estaban exentos de IVA y esa laguna permitía a esas empresas, según la Comisión Europea "sacar ventaja con respecto a sus competidores de la UE y cuesta a las haciendas públicas de la UE unos 7.000 millones de euros al año por fraude, lo que aumenta la carga fiscal para otros contribuyentes".

Bruselas argumenta que "se está abusando" de esta exención porque vendedores "sin escrúpulos" de terceros países "etiquetan engañosamente los envíos de mercancías como teléfonos inteligentes".

Además, las anteriores condiciones también eran favorables para estas empresas en los productos de un coste entre 22 y 150 euros, porque no había impuesto de aranceles en esos productos y se aplicaba el 21% del IVA.

Los productos de menos de 22 euros estarán sujetos a IVA

Así, con esta nueva normativa que entra hoy en vigor, todos los productos, hasta los de menos de 22 euros estarán sujetos a aranceles e IVA, por lo tanto, ya no resultará tan barato comprar en plataformas online como AliExpress.

La Comisión Europea informó de que las modificaciones afectarán en particular a vendedores y plataformas en línea que se encuentren dentro de la UE y también en terceros países, a empresas de mensajería y correos, a las autoridades aduaneras y fiscales de los Estados miembros y a los consumidores europeos.

Por otro lado, la normativa suprime los umbrales existentes para las ventas a distancia de bienes a compradores de otros Estados miembros de la UE y una vez entre en vigor la normativa, el umbral quedará fijado en 10.000 euros para todos.

Por debajo de 10.000 euros, se podrá seguir aplicando la normativa española del IVA a sus ventas transfronterizas, pero si sus ventas superan ese umbral, se deberá pagar el IVA en el Estado miembro donde se encuentren sus compradores.

Cuidado al comprar por Internet

La Unión Europea ha implementado esta normativa con dos sistemas de recaudación para "evitar al consumidor tener que realizar formalidades con la Aduana".

El sistema de ventanilla única (IOSS, Import One-Stop Shop) es opcional para los portales o vendedores online y permitirá que sean ellos quienes ingresen el IVA correspondiente a las ventas en las que sean intermediarios. Así, el comprador no tendrá que hacer nada, el precio estará cerrado e incluirá el IVA.

Otro sistema es el de "acuerdos especiales", en el que las empresas que no usen el sistema de ventanilla única tendrán que ingresar las cuotas de IVA correspondientes y el comprador, aunque no tendrá que hacer trámites, probablemente tenga que pagar a la empresa transportista el 21% del precio del producto al no haberlo pagado en la compra.

La Agencia Tributaria explica que es muy importante que el consumidor preste especial atención a las condiciones de compra del portal porque es allí donde se debe indicar si el precio del producto incluye el IVA y los gastos de gestión.